Могут ли 1 сентября сделать выходным днем в Казахстане

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В кулуарах правительства журналисты поинтересовались у чиновника, могут ли 1 сентября сделать выходным днем, чтобы, несмотря на то, на какой день он выпадает, родители могли проводить своих детей в школу.