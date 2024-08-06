Названы специальности с самым высоким конкурсом в вузах Казахстана

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Во время выступления министр заявил, что по результатам ЕНТ самый высокий конкурс был на программы подготовки по стоматологии (35 человек на одно место), международным отношениям (12 человек на одно место), переводческому делу (10 человек на одно место), психологии (9 человек на одно место), юриспруденции (8 человек на одно место), преподаванию черчения (8 человек на одно место) и преподаванию иностранных языков (8 человек на одно место).