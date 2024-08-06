Названы специальности с самым высоким конкурсом в вузах Казахстана

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек назвал специальности с самым высоким конкурсом в вузах Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Во время выступления министр заявил, что по результатам ЕНТ самый высокий конкурс был на программы подготовки по стоматологии (35 человек на одно место), международным отношениям (12 человек на одно место), переводческому делу (10 человек на одно место), психологии (9 человек на одно место), юриспруденции (8 человек на одно место), преподаванию черчения (8 человек на одно место) и преподаванию иностранных языков (8 человек на одно место).
"Более 60 процентов государственного заказа было направлено на подготовку кадров по приоритетным направлениям экономики (инженерное дело и строительство, педагогика, здравоохранение, информационные и коммуникационные технологии, сельское хозяйство, ветеринария)", - заявил министр во время выступления.
Комментарии0 комментарий(ев)