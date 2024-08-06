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06.08.2024, 14:52

Актюбинский предприниматель хочет подарить Сметову табун лошадей за победу на Олимпиаде

Новости Казахстана 0 1

Актюбинский предприниматель Ануар Маханов поздравил Елдоса Сметова с победой на Олимпиаде и пообещал подарить ему табун из 100 лошадей. Об этом рассказало издание Kazinform, передает kursiv.media

Фото: Министерство туризма и спорта
Фото: Министерство туризма и спорта

Как пишет издание, Ануар Маханов болел за Сметова на Олимпиаде, а когда узнал о победе дзюдоиста, поздравил его по телефону и пригласил в гости.

«Я — спортивный болельщик, смотрю Олимпиаду, ничего не пропуская. Надеялся, что Елдос на этой летней Олимпиаде займет первое место. Моя надежда оправдалась. Я нашел номер его телефона, связался с ним, попросил приехать в ауыл. Я хочу подарить ему 100 лошадей. Повезу его в село Жаркамыс Байганинского района. Хочу, чтобы дети в селе увидели олимпийского чемпиона. Чемпионы выходят из села. Я не знаком с дзюдоистом, но знаю о его достижениях. Он порадовал страну в первый же день Олимпиады. Весь казахский народ встрепенулся. Хочу, чтобы он всегда помнил, что у него есть старшие братья. Я пожелал, чтобы он не уходил из спорта, воспитал таких же чемпионов», — рассказал Маханов. 

Издание сообщает, что Ануар Маханов разводит породистых лошадей. 

«Лошади, которых я развожу, не мои, они на радость и благополучие стране. Я поддерживаю детей, которые учатся в спортшколе, занимаются в кружках, становятся победителями», — поделился предприниматель. 

Как Сметова встретили в Таразе. Издание передает, что сотни жамбыльцев встретили чемпиона ХХХІІІ летних Олимпийских игр у восточных ворот Тараза. Спортсмен приехал в город сегодня, 5 августа. 

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