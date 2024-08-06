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06.08.2024, 15:12

Таксистов хотят отрезать от междугородних перевозок. К чему это приведет

Новости Казахстана 0 1

В Казахстане хотят существенно ограничить междугородние перевозки для крупных агрегаторов такси, чтобы снизить количество ДТП. Глава Агентства мониторинга и анализа авторынка Артур Мискарян высказал LS мнение о том, решит ли данная мера проблему.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Он привел статистические данные за 2023 год, согласно которым в Казахстане было 2,8 тыс. ИП и ТОО, подавших уведомление о начале деятельности такси. Общее количество авто составляло 10,6 тыс.

В то же время в агрегаторах в качестве водителей зарегистрировано 250 тыс. человек. Часть работает постоянно, часть – временно.

Мискарян также сравнил цены проезда на автобусе и в легковом транспортном средстве. Например, стоимость билета по маршруту Астана – Костанай составляет 10 тыс. тенге, а пассажирское место в одном из популярных агрегаторов – 14 тыс. тенге.

"Если сравнивать состояние автобусов на большинстве междугородних маршрутов и парк машин, используемых в частном извозе, можно предположить, что клиенты агрегатора готовы платить больше, выбирая скорость перемещения. При этом они не заостряют внимание на сопряженных рисках", – пояснил собеседник LS.

Он отметил, что в автобусах установлено специальное оборудование (тахографы) для фиксации скоростного режима и рабочего графика водителей (как у частных перевозчиков-владельцев транспортного средства, так и у компаний с парком техники). Таксисты, которые перевозят людей между населенными пунктами, в большей степени руководствуются собственным видением дорожной ситуации, состязательностью внутри сообщества и в меньшей степени – ПДД.

Тем не менее Мискарян отметил, что главными причинами ДТП являются превышение скорости и нарушение требований дорожных знаков, а также разметки. Причем неважно, идет речь о таксистах или обо всех остальных участниках движения.

"Снижение количества обхода правил на дорогах, а, соответственно, и аварийности достигается одним путем – автоматизацией фиксации нарушений и оформления нарушений, а также повышением штрафов. Это мировая практика. Опыт крупных казахстанских городов подтверждает эффективность этого: после увеличения данных технологий дорожная обстановка значительно изменилась. Это факт. На междугородних трассах фиксация и оформление нарушений в основном производятся в ручном режиме, что оставляет свободу маневра для нарушителей", – заключил Мискарян.

Напомним, ранее в министерстве транспорта высказались касательно запрета междугородних поездок для водителей InDrive и Яндекс.Такси на расстояние более 50 км. В ведомстве объяснили данное решение тем, что не соблюдаются базовые условия по обеспечению безопасности перевозок населения.

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