В НПП опасаются, что новый Налоговый кодекс отбросит страну на 20 лет назад

Председатель правления Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакен Карин рассказал о проблемных вопросах обсуждаемого документа.

"На сегодняшний день налоговые органы переходят от плановых проверок к внеплановым. В проекте кодекса основания для их назначения выводят в подзаконные акты, которые потом будут приниматься отдельным приказом министра. Хотя сейчас это прописано в самом кодексе. Получается, что сейчас налоговые органы хотят сами устанавливать основания для назначения проверок. Мы считаем такой подход неприемлемым. Здесь высокие коррупционные риски", – отметил он.

Заместитель председателя правления нацпалаты "Атамекен" Тимур Жаркенов пояснил, что нынешний Налоговый кодекс – прямого действия.

"Это означает, что в нем прописаны все основания для назначения внеплановых проверок. А подзаконных актов может быть миллион, изучить их все смогут только единицы в Казахстане. Мы считаем, что это неправильный подход. Если мы отходим от принципов прямого действия, то это откат примерно на 20 лет назад. Сейчас складывается ситуация, что очень много важных и существенных вопросов для налогоплательщиков хотят вывести в подзаконные акты. Мы полагаем необходимым, чтобы Налоговый кодекс оставался законом прямого действия, где принципиально важные вещи указаны именно в нем самом, а не уходили в подзаконные акты и так далее", – подчеркнул он.

В целом, по словам Жаркенова, НПП в своем экспертном заключении к кодексу, которое уже направлено в правительство и администрацию президента, сообщила о том, что текущая редакция обсуждаемого документа является недоработанной.

"И мы, конечно же, не согласны с тем, чтобы в сыром виде такой важный документ заходил на рассмотрение в мажилис. Полагаем, что либо необходимо оставить все как есть по общей части кодекса, либо значительно увеличить сроки рассмотрения проекта. Мы четко понимаем, что государство хочет на подзаконные акты переводить некоторую часть вопросов. Но нам необходимо ознакомиться с ними, понять, что они из себя представляют. На текущий момент никто их не видел", – объяснил представитель НПП.

После этого Жаркенов добавил, что новые нормы необходимо привести в соответствие с учетными системами.

"Мы понимаем, что до 1 января 2025 года всю эту работу провести невозможно. Обращаем внимание: глава государства говорил, что новый Налоговый кодекс должен стать лучше. И мы однозначно уверены, что если такие пробелы, недосказанности, сложные вопросы, которые ухудшают положение бизнеса, останутся, то документ будет противоречить поручению президента. И в целом он будет только мешать развитию экономики Казахстана. Поэтому мы ходатайствуем перед правительством и государством о том, что нам необходимо всем вместе сесть и доработать эти вопросы до такой степени, чтобы они действительно учитывали интересы государства и общества, но при этом не в ущерб бизнесу. Чтобы предприниматели Казахстана действительно могли дальше развиваться и увеличивать налогооблагаемую базу страны", – резюмировал представитель НПП.

Ранее в Казахстане рассказали об ухудшающих положение бизнеса нормах, заложенных в проекте нового Налогового кодекса.