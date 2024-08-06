Казахстанец побил рекорд Олимпийских игр

Казахстанский атлет Амир Маймуратов выступил в дисциплине спортивное скалолазание на скорость, передает Tengri Sport .

Фото: Olympic.kz

За 5 дней до старта Олимпиады 29-летний казахстанец назвал себя чемпионом Игр в Париже.

В квалификации Маймуратов стартовал седьмым на дорожке "А", визави атлета стал иранец Реза Алипур Шеназандифард. Амир показал лучший результат 4,89 секунды, побив рекорд Олимпиады.

На основании рейтинга все скалолазы будут определены в квалификацию либо в раунд на выбывание.

Скриншот: Социальные сети Амира Маймуратова

Отметим, что Амир является единственным спортсменом, представляющим Казахстан в этой дисциплине. На последнем чемпионате мира он занял 27-е место, а на Азиаде 2022 года пришел к финишу седьмым.