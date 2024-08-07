18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.15
522.43
5.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
06.08.2024, 19:08

В Казахстане повысят тарифы на проезд в поездах

Новости Казахстана 0 261

В Казахстане с 1 октября повысятся тарифы в поездах. В Министерстве транспорте изменение цен объяснили, в том числе, необходимостью обновить парк вагонов, передает NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Yury Karamanenko / Getty Images
Иллюстративное фото: Yury Karamanenko / Getty Images

В пресс-службе Министерства транспорта рассказали, что с 1 октября в Казахстане ожидается повышение тарифа в поездах на 20%.

"В стране курсирует 140 пассажирских маршрутов, повышение тарифа коснется 62 из них. Это необходимо для обновления парка вагонов, улучшения сервиса оказываемых услуг и повышения заработной платы работникам.

Также важно учесть, что за последние 10 лет повышение цен по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям не осуществлялось (за исключением индексации к уровню инфляции)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что парк пассажирских вагонов составляет 2 667 единиц, износ которых составил 44%. Обновление парка вагонов осуществляется как частными, так и национальными перевозчиками.

С 2025 года планируется ежегодный закуп свыше 200 вагонов и до 2030 года приобретение составит свыше 1200 единиц.

При этом повышение цен (тариф) по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям осуществляется в соответствии со статьей 12 закона "О железнодорожном транспорте".

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
kot_85
kot_85
Как всегда всё за счёт народа. За чем нам тогда Правительство? Какая от него польза? Если чуть что так сразу с народа деньги то на одно, то на другое. Народ стерпит, сожмет зубы, затянет по тужи пояса и будет снова сосать палец. Ему не привыкать. За модернизацию заводов народ оплачивает за счет повышения цен, за трубы так же с народа слизывают повышая тарифы. На кой нам такое руководство? За чем нам казна государственная? Бюджет вообще походу сказка для народа, постоянно от туда деньги выделяются на всё, только почему то они не доходят по назначению. Где эта кривая и куда она ведет? Прокуратуре уже давно надо взяться за Акиматы и Выше стоящие структуры. Хотя о чём это я. Всем мира и добра.
06.08.2024, 18:30
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…