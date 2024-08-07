Казахстанец сел на 18 лет за необычную коробку из Швеции

Специализированный межрайонный уголовный суд Астаны вынес приговор в отношении гражданина Д., который был замешан в международной схеме по транспортировке наркотиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

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Осужденный организовал доставку 479 граммов гашиша (особо крупный размер) из Швеции, скрыв его в коробке из-под документов. Наркотики предназначались для дальнейшего хранения и распространения среди наркозависимых лиц через систему закладок.

В суде государственный обвинитель предоставил неоспоримые доказательства его вины. Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов удалось предотвратить распространение более 500 доз наркотиков.