Казахстанец сел на 18 лет за необычную коробку из Швеции

Специализированный межрайонный уголовный суд Астаны вынес приговор в отношении гражданина Д., который был замешан в международной схеме по транспортировке наркотиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.
Осужденный организовал доставку 479 граммов гашиша (особо крупный размер) из Швеции, скрыв его в коробке из-под документов. Наркотики предназначались для дальнейшего хранения и распространения среди наркозависимых лиц через систему закладок.
В суде государственный обвинитель предоставил неоспоримые доказательства его вины. Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов удалось предотвратить распространение более 500 доз наркотиков.
"Судебный процесс состоялся с участием присяжных заседателей, которые единогласно признали подсудимого виновным. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу", - сообщили в прокуратуре.
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