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06.08.2024, 21:26

МВД обратилось к казахстанцам из-за тонировки авто

Новости Казахстана 0 1

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана 6 августа 2024 года разъяснили требования по тонировке стекол на автомобилях. Согласно правилам дорожного движения (ПДД) транспортные средства должны отвечать требованиям технических регламентов, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" установлены требования к передней обзорности.

Cтарший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова рассказала про основные моменты, которые затрагивают всех водителей.

  • Первое. Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. В эту норму попадают все пленки, шторки, наклейки. Это требование касается только лобового и передних боковых стекол.
  • Второе. Затемнение и тонирование стекол допускается лишь при их изготовлении. Предприятие, изготовившее стекло, проверяет его светопропускаемость, которая должна быть не менее 70%, и выдает сертификат на стекло.

Таким образом, по ее словам, затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью пленок.

"Это направлено на то, чтобы обеспечить безопасность на дороге и хорошую видимость для водителей". Актоты Боранова

Ранее заместитель министра внутренних дела Марат Кожаев рассказал, могут ли в Казахстане разрешить тонировку лобовых и передних стекол автомобилей. Он уточнил, что в свое время данный запрет был введен из-за трудностей идентификации водителей и пассажиров.

Также Zakon.kz рассказывал о блогере из Костаная, который потерял десятки тысяч, желая заработать. 25 июля 2024 года он опубликовал в социальной сети недостоверную информацию о разрешении на тонировку передних и передне-боковых стекол автомобилей "в целях предпринимательской деятельности". Его оштрафовали на 77 тыс. тенге.

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