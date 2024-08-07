Казахстанский борец сотворил сенсацию и вышел в финал Олимпийских игр

Казахстанский спортсмен в дисциплине "греко-римская борьба" в весовой категории до 77 килограммов Демеу Жадраев победил соперника и вышел в финал Олимпиады, передает Tengri Sport .

Фото: НОК/ Турар Казангапов

В полуфинале Олимпиады представитель Казахстана встретился с чемпионом Европы и финалистом прошлого чемпионата мира азербайджанцем Сананом Сулейменовым, который занимает второе место среди борцов в весе до 77 килограммов.

В первом периоде Демеу со старта поединка налетел на соперника и вытолкнул его за круг, заработав первый балл. После азербайджанскому борцу дали предупреждение, а казахстанец выиграл позицию и провел удачный бросок "обратным поясом", получив на этом еще 4 балла. За первый отрезок Демеу одержал победу со счетом 6:0.

Во второй половине поединка уже Жадраев получил предупреждение и Санану назначили партер, но, не найдя способа провести прием, спортсменов подняли в стойку. Встреча бойцов завершилась победой казахстанца с итоговым счетом 6:1.

Этой победой Демеу обеспечил себе как минимум серебряную медаль.

В финале 34-летний казахстанец встретится с 23-летним японским борцом, занимающим первую строчку в мировом рейтинге, Нао Кусакой.