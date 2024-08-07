Во сколько выступают казахстанцы на Олимпиаде-2024: расписание на 7 августа

Tengri Sport подготовил программу выступления спортсменов национальной сборной Казахстана на летних Олимпийских играх в Париже в среду, 7 августа.

Фото ©️ Владислав Семенов

13:40 Гребной спринт, байдарки-одиночки, 1000 метров, квалификация среди мужчин. Казахстан представит Раматулла Бекарыс.

14:00 Греко-римская борьба, 87 килограммов, 1/8 финала среди мужчин. Нурсултан Турсынов сразится с Mohamed Metwally (Египет).

14:40 Гребной спринт, каноэ-одиночки, 1000 метров, квалификация среди мужчин. Выступит Сергей Емельянов.

15:37 Тхэквондо, 1/8 финала в весе до 58 килограммов среди мужчин. Самирхон Абабакиров сразится с Vito Dell'Aquila (Италия).

15:45 Трековые велогонки, спринт, квалификация среди мужчин. Казахстан представит Андрей Чугай.

01:51 (8 августа) Бокс, финал в весе до 80 килограмм. Нурбек Оралбай сразится с Александром Хижняком (Украина).

Вчера, 6 августа, в дисциплине "греко-римская борьба" в весовой категории до 77 килограммов Демеу Жадраев прошел в четвертьфинал Олимпиады. В 1/8 финала соревнования казахстанец встретился с представителем Колумбии Хаиром Куэро. Чуть позже Жадраев одолел двукратного чемпиона мира из Кыргызстана Акжола Махмудова, обеспечив себе выход в полуфинал. И уже вечером Жадраев сотворил сенсацию, одолев чемпиона Европы и финалиста прошлого чемпионата мира азербайджанца Санана Сулейменова, который занимает второе место среди борцов в весе до 77 килограммов. Таким образом борец прошел в финал, обеспечив Казахстану минимум серебро.