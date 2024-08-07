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07.08.2024, 07:24

Купил "воздух" в рассрочку: астанчанина обманули в Instagram

Новости Казахстана 0 1

Житель Астаны стал жертвой мошенников, пытаясь приобрести iPhone в рассрочку через интернет-магазин. Подробности он рассказал корреспонденту Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как сообщил Нурлан (имя изменено), в Instagram он увидел рекламу продажи мобильных телефонов; подавляющую часть ассортимента составляли смартфоны iPhone. 18 июля мужчина написал на WhatsApp интернет-магазина, чтобы оформить покупку. Телефон Нурлан хотел подарить супруге на день рождения.

"Написал, они ответили сразу. Я сказал, телефон какой марки и цвета хочу купить, а также упомянул, что хочу взять его в рассрочку. Они выставили мне счет на оплату через QR. Я отсканировал и оформил рассрочку. Теперь ежемесячно я должен оплачивать", - рассказал астанчанин.

Нурлан отметил, что магазин предлагал айфоны по сниженной стоимости. iPhone 15 Pro на 265 гигабайт обошелся ему в 421 350 тенге. Рассрочка была оформлена на год.

"Я скинул квитанцию об оформлении рассрочки, они сказали, что отправят телефон, потом на следующий день написал - они мне уже не отвечали. В Instagram был указан город Тараз, я через своих знакомых попросил посмотреть по этому адресу. Там находился торговый центр, где было много магазинов техники. Именно этого магазина там не было", - рассказал Нурлан.

Смартфон мужчине так и не отправили. При этом, по словам Нурлана, страница продавца в Instagram и WhatsApp-номер, по которому оформляют покупки, все еще действуют.

После того, как Нурлан понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию и в банк, через который была оформлена рассрочка. В полиции его заявление приняли, однако гарантии, что итоговый получатель средств будет найден и вернет деньги, нет. А пока пострадавший должен ежемесячно выплачивать более 35 тысяч тенге.

Корреспондент Tengrinews.kz обратилась за комментарием в департамент полиции Астаны. Там ответили, что расследуют дело о мошенничестве.

"Управление полиции района Есиль города Астаны по обращению гражданина Н. проводит досудебное расследование по статье 190 части 2 пункту 4 Уголовного кодекса "Мошенничество", - сообщили в департаменте полиции.

Иные данные досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежат.

Как не стать жертвой мошенников

Полицейские дали советы казахстанцам, как не стать жертвой мошенников в интернете. Они рекомендуют:

  • не передавать чужим людям, в том числе сотрудникам банка, реквизиты банковских карт, CVV-коды и пароли;
  • отказаться от предоплаты при онлайн-покупке, не удостоверившись в наличии товара и его качестве, например, с помощью видеосвязи;
  • не пользоваться ссылками, которые отправляют посторонние люди, так как они могут быть фишинговыми;
  • не передавать посторонним лицам свои персональные данные во избежание оформления онлайн-кредитов;
  • не участвовать в сомнительных акциях по приумножению денег;
  • проверять достоверность оказываемых услуг (доставка, аренда недвижимости и так далее).

Правоохранители напомнили, что сотрудники банка никогда не звонят и не собирают информацию о номерах счетов и банковских карт клиентов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Sportikus
Sportikus
К сожалению Нурлан (имя изменено), вы не один такой(. Надо правительству с этими мошенниками что то срочно решать, а то такие случаи будут ежедневными.
07.08.2024, 05:44
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