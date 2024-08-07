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07.08.2024, 08:37

Теперь не продать? Для "серых" ZEEKR ввели новое ограничение

Новости Казахстана 0 1

Неофициально ввезенные на территорию Казахстана ("серые". - Прим.) электромобили ZEEKR перестали принимать по программе Trade-in или на комиссионную продажу в некоторые автоцентры Казахстана, сообщает Tengri Auto.

Фото:instagram.com/zeekrglobal
Фото:instagram.com/zeekrglobal

В частности автоцентры Myсar.kz и дилерские центры в составе "Астана Моторс" подтвердили, что с 16 июля 2024 года перестали принимать электромобили ZEEKR, которые были ввезены на территорию Казахстана неофициально.

"Причина обусловлена заявлением производителя бренда о блокировке бортовых мультимедийных систем в электромобилях, предназначенных для внутреннего рынка Китая, но используемых за его пределами. Кроме того, такие автомобили не отвечают действующему в Казахстане техническому регламенту и принятым в нашей стране европейским стандартам экологичности и безопасности.

В результате и решение производителя ZEEKR, и неадаптированность "серых" автомобилей под казахстанские условия создают риски для участников рынка автомобилей с пробегом, которые наша компания стремится нивелировать для своих клиентов", - сообщили в "Астана Моторс".

В компании отметили, что для электромобилей, ранее приобретенных у официального дистрибьютора ZEEKR в Казахстане, нет ограничений для участия в программах trade-in и комиссионной продаже автомобилей.

"Мы рассматриваем возможность того, что в перспективе аналогичные ограничения на прием автомобилей, ввезенных в страну "серым" импортом, будут введены в наших дилерских центрах и для других брендов. Подобный шаг со стороны нашей компании будет способствовать дальнейшему развитию цивилизованного автобизнеса в Казахстане и защите интересов казахстанских потребителей", - добавили в "Астана Моторс".

Между тем другой крупный казахстанский автореселлер поддержанных автомобилей Aster.kz по-прежнему берет на выкуп или комиссионную продажу электромобили этого бренда, однако ориентируется на рыночную стоимость.

"Мы всегда ориентируемся на рынок. Если рынок покажет низкую цену на этот бренд электромобилей, то и мы будем выкупать его по соответствующей цене.

Если это комиссионная продажа, то мы предоставляем услуги по предпродажной подготовке автомобиля, делаем фотографии, рекламу, общаемся с потенциальными покупателями, оформляем в кредит авто с нашими банками-бартнерами, а также предоставляем техническую бесплатную гарантию на 30 дней для нового покупателя, которую при желании можно продлить на год. При этом авто остается в собственности продавца до его продажи конечному потребителю. И, в случае стагнации цен на рынке на этот бренд электроавто, процесс продажи займет более длительное время", - отметили в Aster.

Напомним, в конце июля представитель ZEEKR International подтвердил корреспонденту Tengri Auto, что неофициально ввезенные на территорию Казахстана автомобили ZEEKR будут блокироваться. Однако речь идет лишь об электромобилях, которые сошли с конвейера после 15 июля 2024 года. То есть те автомобили, которые уже находятся на территории Казахстана, под блокировку не попадут.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Ohotnik
Ohotnik
Как раз тема о чем. Просто наши дилерские центры не хотят конкуренции. Положим я купил машину за границей, в том же Китае, привез ее в Казахстан, уплатил все налоги и утилизационный сбор, поставил на учет в ЦОНе. При этом авто выйдет дешевле, чем у дилера на пару тысяч долларов. Почему меня вынуждают покупать машину дороже? У нас РЫНОК или все же базар? Сделайте в салоне конкурентную цену, да люди будут рады никуда не ехать, не заниматься растаможкой и просто придут в салон и выберут что ему нравится. А вообще, для данной ситуации, есть даже термин КЛЕПТОРАТИЯ (правительство, контролируемое мошенниками, использующими преимущества власти для увеличения личного богатства)
07.08.2024, 10:11
StarlightDragon
StarlightDragon
Тема ниочём. В последнем абзаце всё предельно ясно написано
07.08.2024, 06:52
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