Теперь не продать? Для "серых" ZEEKR ввели новое ограничение

Неофициально ввезенные на территорию Казахстана ("серые". - Прим.) электромобили ZEEKR перестали принимать по программе Trade-in или на комиссионную продажу в некоторые автоцентры Казахстана, сообщает Tengri Auto .

Фото:instagram.com/zeekrglobal

В частности автоцентры Myсar.kz и дилерские центры в составе "Астана Моторс" подтвердили, что с 16 июля 2024 года перестали принимать электромобили ZEEKR, которые были ввезены на территорию Казахстана неофициально.

"Причина обусловлена заявлением производителя бренда о блокировке бортовых мультимедийных систем в электромобилях, предназначенных для внутреннего рынка Китая, но используемых за его пределами. Кроме того, такие автомобили не отвечают действующему в Казахстане техническому регламенту и принятым в нашей стране европейским стандартам экологичности и безопасности. В результате и решение производителя ZEEKR, и неадаптированность "серых" автомобилей под казахстанские условия создают риски для участников рынка автомобилей с пробегом, которые наша компания стремится нивелировать для своих клиентов", - сообщили в "Астана Моторс".

В компании отметили, что для электромобилей, ранее приобретенных у официального дистрибьютора ZEEKR в Казахстане, нет ограничений для участия в программах trade-in и комиссионной продаже автомобилей.

"Мы рассматриваем возможность того, что в перспективе аналогичные ограничения на прием автомобилей, ввезенных в страну "серым" импортом, будут введены в наших дилерских центрах и для других брендов. Подобный шаг со стороны нашей компании будет способствовать дальнейшему развитию цивилизованного автобизнеса в Казахстане и защите интересов казахстанских потребителей", - добавили в "Астана Моторс".

Между тем другой крупный казахстанский автореселлер поддержанных автомобилей Aster.kz по-прежнему берет на выкуп или комиссионную продажу электромобили этого бренда, однако ориентируется на рыночную стоимость.

"Мы всегда ориентируемся на рынок. Если рынок покажет низкую цену на этот бренд электромобилей, то и мы будем выкупать его по соответствующей цене. Если это комиссионная продажа, то мы предоставляем услуги по предпродажной подготовке автомобиля, делаем фотографии, рекламу, общаемся с потенциальными покупателями, оформляем в кредит авто с нашими банками-бартнерами, а также предоставляем техническую бесплатную гарантию на 30 дней для нового покупателя, которую при желании можно продлить на год. При этом авто остается в собственности продавца до его продажи конечному потребителю. И, в случае стагнации цен на рынке на этот бренд электроавто, процесс продажи займет более длительное время", - отметили в Aster.

Напомним, в конце июля представитель ZEEKR International подтвердил корреспонденту Tengri Auto, что неофициально ввезенные на территорию Казахстана автомобили ZEEKR будут блокироваться. Однако речь идет лишь об электромобилях, которые сошли с конвейера после 15 июля 2024 года. То есть те автомобили, которые уже находятся на территории Казахстана, под блокировку не попадут.