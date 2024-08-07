Новые правила для автобусов разъяснили в МВД

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Поправки об ограничении скорости автобусов в населенных пунктах вступили в силу с 6 мая 2024 года. В МВД отметили, что в стране наблюдается рост ДТП с участием общественного транспорта на 56 процентов. С начала года в авариях с участием автобусов погибли 25 человек и еще 445 получили ранения. Правоохранители добавили, что автобусы являются повышенным источником опасности в сравнении с другим транспортом из-за габаритных размеров и большого числа пассажиров.