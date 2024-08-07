Работу МСБ проверят в Казахстане

В ответе на запрос редакции сообщается, что до конца 2024 года хотят проверить работу 9 557 объектов МСБ. Из них 1 793 – в микропредпринимательстве, 6 653 – малом, 1 111 – среднем.

При этом в I полугодии мониторилась работа торговых сетей, магазинов у дома, оптовиков, реализаторов, дистрибьюторов, рынков. За отчетный период вынесено 2 228 административных постановлений, из них 381 штраф на сумму 16,3 млн тенге. Также были направлены 1 847 предупреждений:

1 946 постановлений по статье 204-4 КоАП (за превышение торговой надбавки более 15%);

242 постановления по статье 193 КоАП (применение разных цен);

34 постановления по статье 204-2 КоАП (организация деятельности торговых рынков);

2 постановления по статье 204-3 КоАП (превышение размера вознаграждения или незаконное требование вознаграждения в связи с приобретением СЗПТ);

4 постановления по статье 202 КоАП (превышение размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары).

Отмечается, что наибольшее количество нарушений выявили в Алматы, Шымкенте, Астане, Акмолинской, Туркестанской и области Ұлытау.

В целом по итогам шести месяцев 2024 года проведено 570 проверок субъектов предпринимательства. В основном мониторили работу в Шымкенте (136), Павлодарской (103), Туркестанской (69) областях.

"В этом году привлечено к административной ответственности 648 субъектов: в виде штрафа – 54 субъекта бизнеса, предупреждения – 594", – добавили в ведомстве.

Вместе с тем в министерстве рассказали, что с 1 января по 22 июля 2024 года проверили 228 представителей МСБ. Нарушения были выявлены в области технического регулирования, обеспечении единства измерений и аккредитации в области оценки соответствия.

"Общая сумма штрафов малого предпринимательства – 29 526 770 тенге. Чаще всего подвержены проверкам детские дошкольные организации, колледжи, медицинские учреждения, испытательные лаборатории, реализаторы моторных масел, реализаторы электробытовой техники и АЗС. А нарушения были в части реализации продукции без сертификатов соответствия, нарушения процедур оценки соответствия и применения неповеренных средств измерений", – говорится в ответе на запрос.

Между тем в министерстве по чрезвычайным ситуациям добавили, что по графику органами гражданской защиты до конца 2024 года будут проверены 1 646 субъектов МСБ. По их информации, с 1 января по 22 июля этого года мониторингу подверглись 1 517 объектов.

"По его результатам провели 12 725 противопожарных мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности, были вручены предписания со сроками устранения. За неисполнение в судебные органы были направлены 13 материалов", – говорится в ответе на запрос.

В основном проверяли такие сферы, как здравоохранение, торговля, сельское хозяйство, АЗС и АГЗС, транспортное обслуживание и другие.

Ранее глава Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакен Карин высказал обеспокоенность ожидаемыми внеплановыми проверками.