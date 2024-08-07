Экс-министр Мусин рассказал о договоренностях с Павлом Дуровым

Фото: depositphotos.com / diy13@ya.ru

По словам Мусина, они договорились с Дуровым об обмене трафиком напрямую, без транзитных операторов.

"Я уверен, что это улучшит не только качество сервиса для наших абонентов, но и надежность работы сервиса в Казахстане. Мои коллеги совместно со специалистами Telegram завершили необходимые работы и установили прямое физическое соединение с сетью Telegram, что позволяет нам передавать данные между сетями быстрее и без промежуточных операторов. Сейчас мы получаем около 19 Гбит/с трафика в секунду от Telegram, и эта цифра будет расти в будущем. Трафик получаем для наших фиксированных абонентов. Благодаря этому сервис Telegram в квартирах и офисах должен стать лучше", - пообещал Мусин.

По информации председателя правления "Казахтелекома", у мессенджера Telegram более 8 миллионов активных пользователей в Казахстане, а в 2023 году приложение стало топовым по числу скачиваний среди всех мессенджеров.