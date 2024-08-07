Экс-министр Мусин рассказал о договоренностях с Павлом Дуровым

Экс-министр цифровизации, председатель правления "Казахтелекома" Багдат Мусин рассказал о состоявшейся встрече с создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, передает Tengrinews.kz.
По словам Мусина, они договорились с Дуровым об обмене трафиком напрямую, без транзитных операторов.
"Я уверен, что это улучшит не только качество сервиса для наших абонентов, но и надежность работы сервиса в Казахстане. Мои коллеги совместно со специалистами Telegram завершили необходимые работы и установили прямое физическое соединение с сетью Telegram, что позволяет нам передавать данные между сетями быстрее и без промежуточных операторов. Сейчас мы получаем около 19 Гбит/с трафика в секунду от Telegram, и эта цифра будет расти в будущем. Трафик получаем для наших фиксированных абонентов. Благодаря этому сервис Telegram в квартирах и офисах должен стать лучше", - пообещал Мусин.
По информации председателя правления "Казахтелекома", у мессенджера Telegram более 8 миллионов активных пользователей в Казахстане, а в 2023 году приложение стало топовым по числу скачиваний среди всех мессенджеров.
"Прямое соединение позволило нам уменьшить время задержки при передаче данных до серверов Telegram. Например, если раньше с Астаны до Европы задержка составляла порядка 85 миллисекунд, то теперь она сократилась до 75 миллисекунд. В разных регионах этот показатель отличается. Это значит, что пользователи в Казахстане могут быстрее получать доступ к контенту и обмениваться информацией через Telegram", - сообщил он.
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