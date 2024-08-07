Бой казахстанского боксера за золото Олимпиады: прямая трансляция

В ночь с 7 на 8 августа казахстанский боксер Нурбек Оралбай поборется за золото Олимпийских игр в Париже, передает Tengri Sport .

Фото: НОК/ Владислав Семенов

Соперником чемпиона мира из Казахстана в весовой категории до 80 килограммов станет украинец Александр Хижняк. Для Нурбек Оралбая Игры в Париже стали первыми в карьере.

На прошлых Олимпийских играх боксер из Украины также добрался до финала, но в весовой категории до 75 килограммов. Украинец не смог победить бразильца Эберта Консейсана и остался с серебром.

Бой Нурбека Оралбая за золото Олимпиады в Париже: где и во сколько смотреть

Поединок Оралбай - Хижняк запланирован в ночь с 7 на 8 августа на 01:51 по казахстанскому времени.

Бой казахстанского боксера за золото Олимпиады-2024 в прямом эфире покажет телеканал "Хабар". Трансляция также будет доступна на сайте телеканала.

Фото: НОК/ Владислав Семенов.