Дети с родителями ехали на соревнования: 5 человек погибли в ДТП в Актюбинской области. ВИДЕО

07.07.2024 года примерно 10 часов 10 минут на 862 км автодороги Международного значения «Самара-Шымкент» (территория Хромтауского района), произошло ДТП с участием грузового транспортного средства «МАН» с «Тойота Ипсун».

В результате ДТП водитель автомашины «Тойота Ипсун» и его 5 пассажиров скончались на месте ДТП, в том числе трое детей. По предварительным данным, дети с родителями направлялись в другую область на соревнования по футболу. При этом, о проведении данного мероприятия, государственным органам (отдел образования, управление образования и полиции) не сообщалось. По данному факту начато досудебное расследование выясняются причины ДТП.