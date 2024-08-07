Получившая штраф компания Кулибаева готовит обращение в аппарат президента

В организации заверили, что работают в соответствии с требованиями закона, что постоянно проверяется госорганами.

Комментируя ситуацию со штрафом, в компании заявили, что у них были разрешительные документы на воздействие на окружающую среду, а также соблюдение лимитов на эмиссии. Несмотря на это природоохранная прокуратура, не запросив соответствующие документы и доказательства об отсутствии накопления отходов, внесла в департамент экологии Атырауской области (ДЭ) представление о привлечении компании к административной ответственности.

В результате "Каспий нефть" оштрафовали в марте 2024 года. В компании отметили, что ранее ДЭ уже в рамках собственной проверки посещал месторождения и не выявил накопление отходов.

В компании утверждают, что обвинение было в накоплении отходов без разрешения, но протокол оформлен за осуществление эмиссий без разрешения.

В рамках суда, НПП "Атамекен" и Kazenergy давали свои заключения, но суд переквалифицировал нарушение по части "лимитов накопления отходов".

"Ни уполномоченные органы, ни суд не изучили представленные компанией доказательства, свидетельствующие о том, что на территории месторождения отходы бурения не накапливаются. В процессе строительства скважин, образованные отходы бурения с технологических емкостей буровой установки сразу вывозятся с территории месторождения и передаются специализированной организации для утилизации и дальнейшего захоронения на специально отведенных для этого территориях, разрешенных уполномоченными органами. Эти данные подтверждаются накладными, буровой компанией и компанией, занимающейся вывозом и утилизацией отходов. Накопление 4 тыс. тонн отходов должно было бы осуществляться на специальной отведенной площадке площадью 50 на 46 м, при высоте сбора отходов 2 м. Такое накопление не осталось бы незамеченным ни контролирующими органами, ни третьими лицами на месторождении. Доказательства накопления отходов уполномоченными органами предоставлены суду не были. Материалы административного правонарушения и решения суда были основаны на отчетных данных о вывозе отходов, а не на факте накоплении отходов, которых не было", – высказались в компании.

Далее в организации перечислили разрешения, которые были получены для бурения скважин и добавили, что компанию оштрафовали в нарушение требований КоАП, Предпринимательского и Экологических кодексов, без проведения проверки, без сбора доказательств.

"Без факта накопления отходов, без лимитов на накопление отходов, не принимая во внимание доказательств субъекта бизнеса, на основании отчетных данных по объемам вывезенных отходов – штраф составил 13,6 млрд. тенге. Это те средства, которые не поступят в бюджет и, соответственно, социальную сферу области. Нельзя не обратить внимание на влияние складывающейся практики государственных органов на инвестиционный климат. Инвесторам важна стабильность, законность и деловая репутация компании". – пояснили в "Каспий нефть".

В организации добавили, что их позицию поддержали НПП "Атамекен", ассоциация Kazenergy, ассоциация PetroMining.

Соответствующие обращения ассоциациями направлены в Генпрокуратуру. Кроме того, НПП и компания готовят обращение в аппарат президента и Верховный суд.

Владельцем "Каспий нефть", по данным KASE, является Joint Resource, которая, в свою очередь, принадлежит Тимуру Кулибаеву.

Напомним, ранее прокуратура Атырауской области сообщила о том, что с компании взыскали штраф, который направлен в Нацфонд.

Справка

"Каспий нефть" – одна из ведущих нефтедобывающих компаний, работающих в Каспийском регионе, которая с 1997 года занимается комплексным изучением недр, поиском, разведкой и добычей углеводородного сырья на отведенной площади, хранением и экспортной реализацией товарной нефти.

*Сумма штрафа составила 13 684 868 730 тенге.