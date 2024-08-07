Казахи и уйгуры генетические братья? Обнародованы результаты исследования

Исследование проведено учеными, включая Чанга Леи, Джаоджао Лиу и Шухуа Сю, из ведущих научных учреждений Китая, таких как Университет Фудань и Китайская академия наук. Оно раскрывает сложную генетическую структуру и исторические взаимодействия казахского народа с другими популяциями.

Генетическое происхождение казахов

Основное открытие исследования заключается в том, что казахи в Синьцзяне имеют сложное генетическое происхождение. Их генетический состав происходит от четырех основных популяций: восточноазиатской (~39,7%), западноазиатской (~28,6%), сибирской (~23,6%) и южноазиатской (~8,1%). Взаимодействия между восточноевразийскими и западноевразийскими предками у казахов датируются 15 веком до нашей эры.

Это показывает, что казахи обладают уникальной генетической структурой, сформированной через тысячи лет контактов и миграций. Особенно интересно, что казахи генетически отличаются от уйгуров, хотя обе группы демонстрируют значительное смешение западных и восточных популяций. Это подчеркивает уникальность генетического наследия казахов и их исторические связи с разными регионами Евразии.

Генетическая близость казахов также интересна и важна для понимания их происхождения. Исследование показало, что казахи имеют наибольшую генетическую близость с центральноазиатскими популяциями, такими как уйгуры, калмыки и хазары. Эти группы демонстрируют значительное смешение восточных и западных генетических компонентов, что отражает длительную историю миграций и культурных обменов в этом регионе.

Исследование выявило заметное гендерно-биасное смешение в генетическом пуле казахов. Преобладание западных мужчин и восточных женщин в генетическом наследии казахов свидетельствует о сложных социальных и исторических процессах, происходивших на протяжении веков. Это, вероятно, связано с историческими миграциями и культурными обменами, которые способствовали формированию современной казахской нации.

Генетическое разнообразие и структура

Анализ основных компонент (PCA) размещает казахов между западными европейцами, центральноазиатскими сибиряками, восточными азиатами и южными азиатами. Генетическое разнообразие казахов характеризуется высоким уровнем нуклеотидного и гаплотипного разнообразия, что указывает на их смешанное происхождение. Это также подтверждается результатами анализа, показывающего, что казахи имеют высокое генетическое родство с центральноазиатскими популяциями.

История смешения

Исследование выявило три волны смешения в популяции казахов:

Первая волна смешения произошла около 121 поколения назад (приблизительно 2000 лет назад) и включала преимущественно западных мужчин и восточных женщин. Это совпадает с историческим периодом, когда в Синьцзяне были найдены мумии людей с европейскими чертами, а также с распространением тохарского языка; Вторая волна смешения произошла около 38 поколений назад (приблизительно 891 год н.э.), вероятно, связана с миграциями тюрков. Этот период соответствует историческим миграциям и культурным обменам между восточными и западными народами; Третья волна смешения произошла около 23 поколения назад (приблизительно 1326 год н.э.) и связана с монгольскими нашествиями. Это время совпадает с правлением династии Юань в Китае и интенсивными контактами между западными и восточными народами.

Интересный факт: Тохары, которые обитали в районе современного Синьцзяна, были одними из первых индоевропейских народов, и их язык, тохарский, является самым восточным из всех известных индоевропейских языков. Эти археологические находки подтверждают древние связи между Европой и Центральной Азией.

Естественный отбор и адаптация

В исследовании выявлены гены, которые значительно отличаются у казахов по сравнению с окружающими популяциями. Среди них гены, связанные с цветом кожи (SLC24A5, OCA2), гипертонией (HLA-DQB1, MTHFR, SLC35F3) и развитием нейронов (CNTNAP2). Эти генетические адаптации предполагают историю естественного отбора, сформированную под влиянием экологических и культурных факторов, включая диету и восприимчивость к заболеваниям.

Казахи представляют собой пример уникального смешения генов различных популяций, что подтверждается археологическими находками и историческими записями. Исторические события, такие как Великое переселение народов и походы Чингисхана, сыграли значительную роль в формировании генетического состава казахов. Некоторые древние европейские черты, обнаруженные у мумий в Синьцзяне, такие как светлые волосы и голубые глаза, указывают на ранние контакты между Востоком и Западом. Эти находки помогают ученым реконструировать маршруты древних миграций и культурных обменов.

Исследование существенно расширяет понимание сложной генетической истории и популяционной структуры казахов. Выявление четырех основных предковых компонентов и трех волн смешения подчеркивает богатство и разнообразие генетического наследия казахского народа. Особенно важно, что исследование подчеркивает влияние исторических событий, таких как миграции и культурные обмены, на формирование генетического состава казахов.

Эти результаты имеют важное значение для дальнейших генетических и медицинских исследований, так как они могут помочь понять генетическую предрасположенность казахов к определенным заболеваниям и разработать более эффективные методы их лечения и профилактики.

Исследование также показало, что, несмотря на разницу в местах проживания, казахи в Китае и Казахстане имеют схожий генетический состав, что свидетельствует о высоком уровне генетической гомогенности внутри этой этнической группы.

Исследование Чанга Леи и его коллег открывает новые горизонты в изучении генетической истории казахов и подчеркивает важность междисциплинарных подходов для понимания сложных исторических процессов, сформировавших современное население Центральной Азии.