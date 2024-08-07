Антикор рассказал, как "решалы" обманывают казахстанцев

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По его словам, в этом году осуждены жители Алматы, которые, представляясь помощниками высокопоставленных лиц и сотрудниками правоохранительных органов, путем обмана завладели деньгами гражданина в сумме 45 тысяч долларов под предлогом оказания содействия в принятии положительного решения по уголовному делу.

"Также указанные лица путем обмана и подстрекательства к даче взятки должностным лицам завладели деньгами гражданина в размере 265 тысяч долларов якобы за оказание содействия в таможенной очистке товаров из ОАЭ. Им назначено наказание в виде 12 и 10 лет лишения свободы", - сообщил Бигайдаров на брифинге в Антикоре.

Он также рассказал, что Антикоррупционной службой по Астане изобличен житель столицы, который подозревается в совершении мошенничества и подстрекательства другого лица к даче взятки в сумме 250 тысяч долларов должностным лицам государственных органов за получение контракта на добычу полезных ископаемых. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.