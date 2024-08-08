Почему Казахстан оказался в конце мирового рейтинга качества жизни

Казахстан оказался в конце мирового рейтинга качества жизни. Kursiv LifeStyle разбирает показатели, которые повлияли на позицию нашей страны.
Рейтинг стран от Numbeo, крупного аналитического портала, рассчитывается на основе индекса качества жизни. На него влияют восемь показателей:
Чем выше индекс, тем лучше качество жизни. Данные основаны на опросах пользователей, собранных Numbeo.
В первой половине 2024 года Казахстан занял 72-ю позицию из 83 с индексом 102. Последней оказалась Нигерия (47). В пятерку лучших стран по качеству жизни попали Люксембург (219), Нидерланды (207), Дания (205), Оман (204) и Швейцария (204). Перечисленные страны занимают высокие позиции благодаря хорошей экологии, высокому качеству медицины, безопасности и относительно доступной недвижимости.
Покупательская способность казахстанцев, судя по приведенным ниже цифрам, в четыре раза меньше, чем у жителей лидеров рейтинга. Уровень загрязненности воздуха продолжает находиться на высокой точке. Из плюсов – низкая стоимость жизни, средний уровень безопасности и здравоохранения.
Соседние Китай и Россия оказались на 59-м и 65-м месте соответственно. Стоит отметить, что большинство стран-участников рейтинга с высоким уровнем качества жизни расположены в Западной, Северной и Южной Европе.
По итогам 2023 года Казахстан занимал 73-ю позицию.
Ранее в рейтинг самых дорогих городов попал Алматы, став самым дорогим в Центральной Азии.
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