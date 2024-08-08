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07.08.2024, 20:55

Почему Казахстан оказался в конце мирового рейтинга качества жизни

Новости Казахстана 0 109

Казахстан оказался в конце мирового рейтинга качества жизни. Kursiv LifeStyle разбирает показатели, которые повлияли на позицию нашей страны.

Фото: Источник: Shutterstock
Фото: Источник: Shutterstock

Рейтинг стран от Numbeo, крупного аналитического портала, рассчитывается на основе индекса качества жизни. На него влияют восемь показателей:

  • покупательская способность,
  • безопасность,
  • здравоохранение,
  • стоимость жизни,
  • доступность жилья,
  • трафик на дорогах,
  • загрязнение окружающей среды,
  • климат.

Чем выше индекс, тем лучше качество жизни. Данные основаны на опросах пользователей, собранных Numbeo.

В первой половине 2024 года Казахстан занял 72-ю позицию из 83 с индексом 102. Последней оказалась Нигерия (47). В пятерку лучших стран по качеству жизни попали Люксембург (219), Нидерланды (207), Дания (205), Оман (204) и Швейцария (204). Перечисленные страны занимают высокие позиции благодаря хорошей экологии, высокому качеству медицины, безопасности и относительно доступной недвижимости.

Покупательская способность казахстанцев, судя по приведенным ниже цифрам, в четыре раза меньше, чем у жителей лидеров рейтинга. Уровень загрязненности воздуха продолжает находиться на высокой точке. Из плюсов – низкая стоимость жизни, средний уровень безопасности и здравоохранения.

Соседние Китай и Россия оказались на 59-м и 65-м месте соответственно. Стоит отметить, что большинство стран-участников рейтинга с высоким уровнем качества жизни расположены в Западной, Северной и Южной Европе.

Источник: numbeo.com

По итогам 2023 года Казахстан занимал 73-ю позицию.

Ранее в рейтинг самых дорогих городов попал Алматы, став самым дорогим в Центральной Азии. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
444
444
Почему , мы то знаем - поборы , откаты , взятки , казнокрадство , необоснованые завышения цен , необразованость ,корумпированость , своя моя ,несправедливость.
08.08.2024, 08:29
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