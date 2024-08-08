Политолог о назвавших русскоязычных казахов «рабами»: Это приводит к накоплению напряжения

Азамат Әбілқайыр. Фото с сайта kaztag.kz

«Подобные выпады приводят к накоплению дополнительного психического напряжения в разных социальных группах - как атакующих, так и в обороняющихся. И рано или поздно это может к чему-то привести, и там уже не найдешь правых и виноватых», - написал Газиз Абишев в своем Telegram-канале.

Ранее в Tik Tok было опубликовано видео, где казахстанский журналист Азамат Абилкайыр во время отпуска заграницей, оскорбительно высказался. Он назвал «рабами» казахов, которые говорят на другом языке – не казахском: «Печально, что рабское мышление укоренилось. Бедные казахи лишенные своей национальности».

«Понятно, когда с такими заявлениями выступают блогеры в ютубе. У них либо есть основная работа в частном секторе (а соцсети - обычное хобби). Либо они таким образом зарабатывают на жизнь, собирая донаты. Либо ведут открытую политическую деятельность на основе национал-патриотической идеологии, что естественно - правый фланг в тех или иных формах присутствует во всех обществах. Понятно, когда вводятся требования по владению государственным языком государственными служащими. Когда проводится политика по защите потребительских прав казахскоязычных монолигвов. Уж где-где, а в Казахстане гражданин должен иметь право владеть только одним государственным языком. Понятно, когда вводятся механизмы эксклюзивной поддержки государственного языка через образование и культуру», - считает Газиз Абишев.

К тому же он считает, что, если публичный спикер транслирует на массовую аудиторию броские тезисы, развивающие негативный образ одной большой социальной группы в глазах другой большой социальной группы по языковому принципу – это вызывает дополнительные вопросы.

Политолог напоминает, что в Конституции прописано, что «каждый имеет право на свободный выбор языка общения».

«При всем при том, что люди, называемые «рабами», никому не запрещают говорить на государственном языке. Уж точно они никак не лезут в личную жизнь к тем, кто подслушивает, а затем клеймит их последними словами. Они работают на благо страны, выпускают товары или оказывают услуги, платят налоги, соблюдают законы, ходят на выборы, заботятся о своих семьях, помогают друзьям и знакомым, любят свою страну. Среди них есть сторонники и противники власти, либералы и консерваторы, физики и лирики, многодетные и чайлдфри. Но человек, к которому они не имеют никаких претензий, во всеуслышание проклинает их словом «рабы», - отмечает Абишев.

Эксперт рассуждает, что атака на них может оказаться разжиганием внутриэтнической розни.

«Что есть попытка натравить одних казахов на других - как не саботаж устойчивого развития национальной государственности? Впрочем, можно депутату - можно и журналисту, не так ли?» - пишет Абишев.