Казахстан завоевал вторую серебряную медаль на Олимпиаде

Казахстанский спортсмен в дисциплине "греко-римская борьба" в весовой категории до 77 килограммов Демеу Жадраев завоевал серебряную медаль на Олимпиаде, передает Tengri Sport .

Фото: НОК/ Турар Казангапов

В финале соревнования казахстанец встретился с чемпионом Азии и лидером мирового рейтинга - японским борцом Нао Кусакой.

В первом промежутке казахстанец за 30 секунд вытолкнул оппонента за пределы ковра и получил первый балл. После японцу дали штраф за пассивность, а Демеу выиграл партер. Прием провести не удалось и счет остался 2:0.

Во втором периоде Кусака с ходу вырвал 2 балла, еще 2 балла ему дали без пересмотра челленджа. Пятый балл Нао получил за пассивность соперника. Итоговый счет - 5:2. Финальная схватка за первенство на Олимпиаде завершилась победой японского борца.

Кыргызстанцы поддержали Демеу Жадраева после победы над их чемпионом.

Его победа принесла шестую медаль для сборной Казахстана. Ранее дзюдоист Елдос Сметов завоевал золотую медаль. Cеребро заработал гимнаст Нариман Курбанов.

Бронзовые медали принесли дзюдоист Гусман Кыргызбаев, представительница женского бокса Назым Кызайбай, а также выступившие в миксте стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле.