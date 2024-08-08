Нурбек Оралбай завоевал третью серебряную медаль для Казахстана на Олимпиаде

Казахстанский боксер, выступающий в весовой категории до 80 килограммов, Нурбек Оралбай потерпел поражение в финале и принес Казахстану серебряную медаль на Олимпиаде, передает Tengri Sport .

Фото: НОК/ Владислав Семенов

В финальном поединке казахстанец встретился с чемпионом мира 2017 года и серебряным призером Олимпиады в Токио из Украины Александром Хижняком.

В первом раунде судьи отдали победу украинскому боксеру со счетом 2:3. Во втором промежутке Нурбек оказался сильнее, и судьи отдали победу ему. Во время третьего раунда рефери остановил поединок из-за открывшегося у Оралбая кровотечения. Заключительный третий раунд забрал Александр. Победу в финале Олимпиады одержал Хижняк с минимальным преимуществом в одно очко. Итоговый счет встречи - 3:2.

Ранее в полуфинале соревнования казахстанский боксер выступил против боксера из Доминиканской Республики Кристина Хавьера, над которым одержал победу с минимальным преимуществом со счетом 3:2.

Казахстанский борец "греко-римского" стиля Демеу Жадраев завоевал вторую серебряную медаль на летних Олимпийских играх в Париже.