Во сколько выступают казахстанцы на Олимпиаде-2024: расписание на 8 августа

Tengri Sport подготовил программу выступления спортсменов национальной сборной Казахстана на летних Олимпийских играх в Париже в четверг, 8 августа.

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13:30 Гребной спринт, каноэ-одиночки, 200 метров, квалификация среди женщин. Выступит Мария Бровкова.

14:00 Вольная борьба в весовой категории 86 килограммов, 1/8 финала среди мужчин. Азамат Даулетбеков сразится с Aaron Marquel Brooks (США).

14:00 Вольная борьба в весовой категории 57 килограммов, 1/8 финала среди мужчин. Мейрамбек Картбай сразится с Бекзатом Алмаз Уулу (Кыргызстан).

Напомним, вчера в копилке Казахстана появилось второе серебро. Медаль завоевал спортсмен в дисциплине "греко-римская борьба" в весовой категории до 77 килограммов Демеу Жадраев, который в финале уступил чемпиону Азии и лидеру мирового рейтинга - японскому борцу Нао Кусаке.