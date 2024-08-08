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08.08.2024, 09:16

Пособия для всех семей с детьми предложили ввести в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

Многодетные семьи в Казахстане получают государственные пособия. Однако эксперты считают, что такую поддержку нужно оказывать всем семьям с детьми. Почему это важно, узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
В Казахстане существуют различные меры поддержки для семей. В частности, родители могут получать государственное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а если в семье совместно проживает четыре или более детей – пособие по многодетности.

Однако в Казахстане не существует универсального пособия, которое бы охватывало каждую семью с детьми, независимо от их количества. Эксперты из Halyk Finance считают, что из-за этого семьи, которым действительно нужна поддержка, могут ее не получить, просто потому что не попадают под какой-либо критерий.

"Выплаты всем семьям с детьми без учета их количества могли бы решить эту проблему, сокращая детскую бедность и способствуя позитивному вкладу в развитие общества", – пришли к выводу эксперты.

Напомним, ранее в Казахстане уже поднимался вопрос о дополнительных выплатах за каждого ребенка.

Введение универсального пособия, по мнению аналитиков, позволит решить сразу несколько проблем:

  • неполные или монородительские (с одним родителем) семьи смогут рассчитывать на поддержку от государства;
  • появится возможность избежать "ошибки исключения" – это ситуация, когда поддержку получают те, кому она не нужна, а те, кто действительно нуждается, остаются без нее.

Еще один фактор в пользу введения такой материальной помощи приводится в отчете детского фонда ЮНИСЕФ 2020 года. Согласно нему, универсальные детские пособия, которые выплачиваются безусловно семьям с детьми, имеют решающее значение для сокращения бедности.

"Пособия, выплачиваемые в странах со средним уровнем дохода, куда относится и Казахстан, при затратах всего в 1% к ВВП могут привести к 20-процентному снижению совокупного уровня бедности", – отмечают эксперты.

Напомним, по последним данным средний уровень бедности в Казахстане составляет 4,6%, однако в некоторых регионах показатель почти достигает 8%.

Поэтому всеобъемлющее пособие на детей действительно могло бы компенсировать текущие недостатки системы поддержки и улучшить материальное положение граждан.

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