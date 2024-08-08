"Будет зависеть судьба народов". Токаев назвал 6 задач для Центральной Азии

В статье о ренессансе Центральной Азии Президент Касым-Жомарт Токаев назвал шесть задач, которые стоят перед регионом на новом этапе развития, передает Tengrinews.kz .

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"Как говорил великий аль-Фараби: "Вся земля станет добродетельной, если народы будут помогать друг другу для достижения счастья". На новом этапе развития перед нами стоит ряд значимых целей и задач, от решения которых будет зависеть судьба региона и проживающих здесь народов", - написал Президент.

Первая задача, по его словам, это сохранение мира и стабильности не только в Центральной Азии, но и в сопредельных регионах как ключевое условие для долгосрочного развития и прогресса.

"Одним из приоритетных аспектов внешней политики Казахстана является стремление к сбалансированности. Мы неизменно придерживаемся принципа "Мир превыше всего". Как ответственный участник мирового сообщества Казахстан выступает за неукоснительное соблюдение принципов международного права, уважения суверенитета и неприкосновенности границ. С уверенностью скажу, что стран, разделяющих точку зрения Казахстана, немало. Позиции многих стран взаимодополняемы и нацелены на формирование справедливого, предсказуемого миропорядка. В наше неспокойное время это надежный фундамент, на котором можно выстроить конструктивное видение будущего", - отметил Глава государства.

На фоне сохранения сложной военно-политической обстановки по периметру Центральной Азии возникает необходимость кооперации в сфере оборонной политики и безопасности.

Особую актуальность, по его словам, приобретает создание региональной архитектуры безопасности, в том числе посредством разработки Каталога рисков безопасности для Центральной Азии и мер их предупреждения.

"Ключевыми приоритетами государств региона являются формирование неделимого пространства безопасности в Центральной Азии, поиск комплексных подходов к решению узловых вопросов в борьбе с традиционными и новыми угрозами, выработка мер реагирования и предупреждения, а также активное взаимодействие с ООН и другими международными, региональными организациями в данной сфере", - написал Президент.

Вторая задача - это дальнейшее развитие экономического потенциала, углубление кооперационных связей.

"Неизменной задачей наших стран, безусловно, остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия. Сегодня благодаря совместным усилиям стран региона и мощному экономическому потенциалу Центральная Азия становится пространством больших возможностей в торговле, инвестициях, науке и инновациях", - отметил Токаев.

Он указал, что общая территория наших государств составляет 3 882 000 квадратных километров, население – более 80 миллионов человек, совокупный внутренний валовый продукт достигает 450 миллиардов долларов. В регионе сосредоточено порядка 20 процентов мировых запасов урана, 17,2 процента – нефти, 7 процентов – природного газа. По производству угля и выработке электроэнергии Центральная Азия в мире занимает 10 и 19 место соответственно.

"Взаимодополняемость наших экономик позволяет обеспечить их устойчивость к внешним шокам, диверсифицировать торгово-производственные циклы. Способствовать этому процессу может эффективная реализация совместных экономических проектов. Важной задачей является технологическое развитие наших экономик. Необходимо постепенно уходить от ресурсной зависимости. В этом контексте точками роста экономики могут стать цифровизация и креативная индустрия, которые охватывают медиа, кино, музыку, дизайн, образование, сферу информационных технологий. У стран региона есть хороший потенциал для создания совместных проектов в данном направлении", - отметил Президент.

Бум цифровой и креативной индустрии, по его словам, будет способствовать последовательному переходу от сырьевой экономики к интеллектуальному производству.

Токаев убежден, что центральноазиатская экономическая кооперация вполне может стать если не главным, то, по крайней мере, одним из ключевых источников роста наших национальных экономик.

Третья задача - регион имеет все возможности стать одним из важнейших транспортно-логистических и транзитных хабов на планете.

"Центральная Азия стремительно превращается в ключевое звено глобальных транспортных коммуникаций. Прежде всего это многообещающий китайский проект "Один пояс, один путь" и международный транспортный коридор "Север – Юг", в которые в той или иной степени вовлечены все страны региона. Сегодня наши государства продвигают и другие перспективные идеи по формированию новых транспортных коридоров", - написал Токаев.

Казахстан, по его словам, совместно с партнерами активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), объемы перевозок по которому в среднесрочной перспективе могут быть увеличены в пять раз.

Новые возможности открываются в связи с развитием морской инфраструктуры Казахстана – портов Актау и Курык, через которые проходят возрастающие объемы грузов из Китая, стран Центральной Азии на Южный Кавказ, в Турцию и далее в Европу.

"Выход на перспективные рынки стран Южной Азии и порты Индийского океана смогут обеспечить прорабатываемые транспортные коридоры через территорию Афганистана. Это отвечает интересам всего региона. Объединив и расширив сотрудничество в сфере транспорта внутри Центральной Азии и со странами за ее пределами, мы сможем добиться многих поставленных целей", - отметил Глава государства.

По словам Токаева, на предстоящий период ключевыми направлениями взаимодействия наших стран в транзитно-транспортной сфере должны стать комплексное улучшение транспортного сообщения (увеличение частоты авиарейсов, запуск новых авиационных и железнодорожных маршрутов, модернизация пограничных переходов и так далее); обеспечение опережающего развития транспортной инфраструктуры с внедрением инновационных технологий; расширение транзитных возможностей и эффективное использование транзитно-логистического потенциала региона.

Четвертая задача - выработка общих подходов к обеспечению водной, энергетической и продовольственной безопасности.

"Проблема дефицита воды, в последние годы затронувшая практически все страны региона, негативно сказывается на социально-экономическом положении аграриев, приводит к серьезному экономическому ущербу для населения. В этом контексте хочу подчеркнуть исключительную роль Международного фонда спасения Арала как уникальной региональной площадки для обсуждения и решения важнейших водно-энергетических, экологических и социально-экономических проблем", - указал он.

В качестве действующего председателя МФСА Казахстан предложил активизировать сотрудничество в рамках Фонда, а также совместно приступить к созданию Международного водно-энергетического консорциума, в котором важно также предусмотреть продовольственный компонент, поскольку водный вопрос неразрывно связан с продовольственной безопасностью региона. Наша страна традиционно выступает за конструктивный и открытый диалог для решения указанных вопросов, отметил Токаев.

Энергетическими проектами века для всего региона, по его словам, может стать строительство Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане и Рогунской ГЭС – в Таджикистане. Сооружение данных объектов принесет мультипликативный эффект для всех сторон.

"На глобальную обеспеченность продовольствием влияет продолжающийся геополитический кризис. В целях минимизации зависимости стран Центральной Азии от внешних факторов возникает потребность скоординированных мер в данном направлении. В этих целях Казахстан предложил разработать Стратегический план по обеспечению продовольственной безопасности в Центральной Азии до 2030 года с формированием единой информационной платформы по анализу и обмену данными между пятью странами", - уточнил Президент.

Пятая задача - важнейший и самый ценный ресурс Центральной Азии – молодое интеллектуальное поколение.

Центральная Азия – один из самых "молодых" регионов мира. Средний возраст населения здесь составляет всего 28,7 года.

По подсчетам ООН, к 2040 году средний возраст жителей региона еще больше снизится и составит 28,3 года, что значительно ниже прогнозов по другим регионам, Северной Америке (41,5), Европе (46,8), Китаю (48).

"Это уникальное конкурентное преимущество, открывающее широкие возможности для экономического и социального развития всех пяти стран. Молодежь может стать движущей силой процессов обновления в экономической, технологической и культурной сферах. Именно в руках подрастающего поколения находится ключ к успеху в условиях глобальной конкуренции. В данном контексте актуальными задачами являются углубление сотрудничества в сфере науки и образования, укрепление молодежных связей и формирование совместных площадок, нацеленных на расширение возможностей и реализацию потенциала молодого поколения", - написал Токаев.

В свою очередь, по его словам, Казахстан активно поддерживает развитие межвузовского взаимодействия, открытие перекрестных филиалов вузов и совместных факультетов.

"Мы высоко ценим стремление молодежи соседних стран получать высшее образование в Казахстане и со своей стороны существенно увеличиваем квоты для обучения в наших университетах. Сегодня в казахстанских вузах обучается порядка девяти тысяч студентов из Центральной Азии. За последние годы в нашей стране были открыты представительства ряда ведущих зарубежных университетов. Растет число вузов, осуществляющих научные исследования. Открываются технологические парки и инженерные центры. Данная работа ведется в рамках нашей стратегической цели по превращению Казахстана в региональный образовательный хаб", - уточнил он.

В настоящее время, по его словам, мы совместными усилиями уверенно движемся к построению единого центральноазиатского пространства высшего образования.

Шестая задача - важной миссией становится формирование цивилизационной идентичности наших стран на основе гармонизации культурно-гуманитарных связей братских народов.

"Выстраивая современный облик Центральной Азии, мы также создаем и новый взгляд на национальную и региональную идентичность наших граждан. Нас связывает особая центральноазиатская ментальность, на основе которой сформировались самобытная культура и традиции. Столпами центральноазиатской идентичности служат уважение к общим историческим корням, межкультурный диалог и межконфессиональное согласие", - написал Президент.

По его словам, историческая память составляет фундамент национального самосознания наших народов. Обоснованная гордость за достижения наших предков и богатую культуру служат мощным импульсом для успешного развития наций в настоящем, а также для их уверенного восхождения в будущем. Поэтому мы должны уделять больше внимания ярким страницам нашего общего прошлого.

"Считаю весьма востребованной задачей написание общей истории Центральной Азии на основе тюркских, персидских, арабских, китайских, российских и западноевропейских источников. Для повышения нашей глобальной конкурентоспособности мы должны неустанно следовать общим целям, сохраняя наше единство. Как говорил великий Абай: "Начало успеха – единство". В условиях продвижения в мире геополитических проектов и идеологем региону нужно оберегать свой духовно-культурный код, который вобрал в себя лучшие традиции гостеприимства, солидарности и взаимопомощи, сохранения семейных ценностей и многое другое", - написал Токаев.

В заключение он подчеркнул, что региональная кооперация это не только объективная реальность, но и жизненная необходимость.

В условиях геополитической неопределенности и деградации сложившейся модели мироустройства это, по сути, единственный прагматичный подход, заявил он.

"Наше будущее зависит от укрепления сплоченности, взаимного доверия и открытости миру. Только на основе этих принципов мы сможем обеспечить ренессанс Центральной Азии как динамичного, инновационного и культурно богатого региона. Усиление парадигмы регионального единства послужит наиболее оптимальным ответом на текущие и грядущие вызовы, позволит выработать консолидированные подходы к сдерживанию негативных трендов, станет основой действенных мер для противостояния любым внешним силам", - написал Токаев.

В этих целях по предложению Казахстана была подготовлена Концепция развития региональной кооперации "Центральная Азия-2040", в которой отражены ориентиры дальнейшего развития многогранного пятистороннего взаимодействия.