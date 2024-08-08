В Казахстане хотят изменить управление пенсионными активами

"Вопрос единых требований к учету пенсионных активов в управлении, а также единой оценки эффективности их деятельности и гарантий вкладчикам обсуждается с регуляторами финрынка – Нацбанком и АРРФР", – отметила Бахмутова.

По ее словам, предложения ассоциации состоят в том, чтобы у казахстанцев была возможность сравнить результаты управления его накоплениями независимо от того, кто этим занимается. Поэтому АФК считает нужным учитывать для этого все активы ЕНПФ по рыночной стоимости без каких-либо изъятий.

"А в случае недостижения уровней доходности, требуемых от частных управляющих, Нацбанк также компенсировал недополученный доход вкладчикам, чьи накопления находятся в его управлении. Кроме того, часть пенсионных денег могла бы быть передана частным компаниям по выбору Нацбанка по аналогии с управлением Нацфондом", – подчеркнула она.

Председатель совета АФК ожидает, что данные изменения позволят повысить прозрачность управления пенсионными активами, вовлечь казахстанцев в данный процесс и посодействуют в их информированном выборе управляющих.

"В данной сфере должна появиться действительная конкуренция, которая будет способствовать повышению доходности пенсионных активов и лучшему обеспечению вкладчиков доходом при выходе на пенсию – разумеется, при условии, что эти граждане делали достаточно отчислений в соответствии с уровнем своего дохода в течение трудовой деятельности", – резюмировала Бахмутова.

Ранее в АФК отметили, что нынешнее регулирование и отсутствие условий по доходности для Нацбанка будет способствовать сохранению его текущей сверхконсервативной стратегии инвестирования.

Напомним, с 1 июля 2023 года у казахстанцев появилась возможность передавать до 50% от суммы пенсионных сбережений в частное управление. На 1 августа текущего года им доверили только 53,2 млрд тенге.