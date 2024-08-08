Один нерешенный вопрос по границе с Казахстаном обсудили в Кремле

Астана. 8 августа. КазТАГ – Один нерешенный вопрос по границе с Казахстаном и Россией обсудили в Кремле, передает корреспондент агентства.

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«У нас есть один недорешенный пока вопрос по границе с Казахстаном – гора Белуха. Нужно межправсоглашение подписать, потому что, чтобы взойти на гору, надо территорию Казахстана использовать, там пограничный режим. Но этот [вопрос] у нас тоже на особом контроле», - заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на встрече с президентом Путиным в четверг.

На собрании правительства министр Решетников выступил с докладом, в том числе отметил активную работу по туризму. Путин у него решил поинтересоваться: является ли Алтай лидером турпотока среди регионов России.

«Алтай, Горный Алтай, в этом году действительно показывает выдающиеся результаты, в том числе и благодаря тому, что «Манжерок» запущен. С другой стороны, на территории Алтайского края есть «Бирюзовая Катунь» – особая экономическая зона. Там вводится много объектов. Сейчас идет развитие аэропорта. Это новая очень мощная точка на карте нашей страны. Сам по себе Алтай всегда был притягателен, просто сейчас добавилось комфорта, и пошел взрывной рост», - говорит министр Решетников.

Но он также добавил, что есть нерешенный вопрос по горе Белуха. По его словам, эта тема «прорабатывается с казахскими коллегами».

«Хорошо. Надо доработать. Если чем-то нужно помочь по линии МИДа, скажите мне, ладно?» - ответил Путин.

Белуха делит границу Казахстана и России, черта проходит по территориям Усть-Коксинского района Республики Алтай и Восточно-Казахстанской области. Взобраться на нее не так просто, для этого нужно иметь пропуск в пограничную зону.