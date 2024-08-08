Казахстан вернул активы на 82 млрд тенге

По информации ведомства, речь идет о 48 объектах на данную сумму.

При этом спецорганизация уже реализовала элитную недвижимость в Астане за 473 млн тенге и административное здание в Алматы за 732 млн тенге. Также заключен ряд договоров аренды по объектам в Алматы и области Жетiсу.

Ожидаемые доходы от аренды составят около 80 млн тенге в месяц, первые платежи уже произведены.

Деньги будут направлены в специальный госфонд для дальнейшего финансирования социальных и экономических проектов.