Казахстан вернул активы на 82 млрд тенге

Активы на 82 млрд тенге переданы на баланс управляющей компании, передает LS со ссылкой на комитет по их возврату.
По информации ведомства, речь идет о 48 объектах на данную сумму.
При этом спецорганизация уже реализовала элитную недвижимость в Астане за 473 млн тенге и административное здание в Алматы за 732 млн тенге. Также заключен ряд договоров аренды по объектам в Алматы и области Жетiсу.
Ожидаемые доходы от аренды составят около 80 млн тенге в месяц, первые платежи уже произведены.
Деньги будут направлены в специальный госфонд для дальнейшего финансирования социальных и экономических проектов.
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