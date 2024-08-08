Глава Управления спорта Алматы умер в Париже

Фото: управление спорта Алматы

Информацию подтвердили в Министерстве туризма и спорта РК.

Как сообщил советник по связям с общественностью и СМИ министра туризма и спорта РК Диас Ахметшарип, он скончался ночью.

Предварительная причина – остановка сердца.

Ему было 36 лет.

Ерден Хайруллин возглавлял Управление спорта Алматы с 2022 года.

С 2012 по 2019 год работал исполняющим обязанности главного специалиста отдела по развитию предпринимательства и промышленности, руководителем отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Алмалинского района. С 2019 по 2022 год занимал должность заместителя акима Алмалинского района города Алматы.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким.