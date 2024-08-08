Получится ли у Казахстана запретить ввоз авто старше семи лет

По его словам, вопрос обновления парка так или иначе актуален для всех государств союза. Общей проблемой также являются растущие объемы серого импорта. В том числе для России имеет значение снижение объемов ввоза подержанной техники с точки зрения взаимоотношения с компаниями, приостановившими работу в 2022 году.

"Россия и Беларусь, занимающиеся развитием собственной промышленности, с высокой вероятностью поддержат инициативу Казахстана. В Кыргызстане в обозримой перспективе будут реализованы проекты в сфере автопроизводства. Перед Арменией встает необходимость усиления предприятий оборонно-промышленного комплекса, поэтому в перспективе унификация правил ввоза техники между странами ЕАЭС будет только набирать актуальность", – объяснил Мискарян.

Он отметил, что с учетом ситуации на мировом рынке за последние три года и изменением цен на транспортные средства в последние 10 лет стремление удешевить продукцию или желание выдавать по машине каждому желающему может быть основой для политических лозунгов, не имеющих ничего общего с реальной экономикой и ситуацией во всех странах.

"Реальность же такова, что доступность авто определяется уровнем локализации в той или иной стране (чем выше, тем стабильнее цена), а также кредитными предложениями для потребителей и бизнеса в лице производителей, ретейла. Другими словами, на стоимость машины могут повлиять таможенно-тарифная политика, производственный сектор, макроэкономика и соотношение спроса и предложения", – высказался собеседник LS.

Вместе с тем на мировом рынке авто дорожают из-за ряда факторов, включая повышение требований по безопасности и экостандартам. Помимо этого, потребители, купившие новые машины в прошлом году, уже сейчас планируют, что следующий транспорт должен быть лучше оснащен. В связи с этим, по прогнозам Мискаряна, дальнейший рост стоимости в мире продолжится, что также отразится на Казахстане.