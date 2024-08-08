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08.08.2024, 15:49

Зачем иностранцы едут в Казахстан

Новости Казахстана 0 1

Более 14 млн иностранцев приехали в Казахстан с начала года. В МВД рассказали LS, граждане каких стран прибывают и сколько из них получили разрешение на временное проживание.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Согласно данным МВД, с начала года в РК въехало 14,4 млн иностранцев. Это на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выехали из страны 14,6 млн человек (+12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Вместе с тем чаще всего в этом году приезжали граждане России – 4,5 млн человек (+2,3%) и Узбекистана – 4,5 млн человек (+17,9%). Также в страну приехали 3,1 млн граждан Кыргызстана (+17,1%), 596,8 тыс. граждан Китая (+2,3 раза) и 568,9 тыс. граждан Турции (+18,5%).

За аналогичный период выдано 353 тыс. разрешений на временное проживание (+65,2%). Из них на работу – 318,9 тыс. Также для воссоединения семьи было предоставлено 16,7 тыс. разрешений, на ПМЖ – 9,4 тыс., на учебу – 1,5 тыс., лечение – 46, миссионерам – 15, иные – 6,8 тыс.

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