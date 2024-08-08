Драмой обернулся четвертьфинал Олимпиады для казахстанца-рекордсмена

Казахстанский атлет Амир Маймуратов уступил на стадии 1/4 финала Олимпийских игр в соревнованиях по скалолазанию в дисциплине "скорость", передает Tengri Sport .

Фото: НОК/ Сали Сабиров

Соперником казахстанца за выход в полуфинал стал Реза Алипур из Ирана. Амир Маймуратов преодолел дистанцию всего на 0,57 секунды медленнее соперника. Во время прохождения дистанции у Амира съехала нога и он едва не сорвался со скалодрома.

За выход в финал Олимпиады иранец поборется с Леонардо Веддрик из Индонезии.

Отметим, что во время квалификации казахстанец установил новый рекорд Олимпийских игр в дисциплине, но вскоре он был перебит конкурентами за выход в плей-офф.