В крупном ДТП в Турции пострадали казахстанцы - местные СМИ

В Турции произошло крупное ДТП. По данным местных СМИ, в результате пострадали как минимум 13 туристов. Сообщается, что среди них были казахстанцы и россияне, подробнее рассказывает Tengri Travel со ссылкой на anterhaber.com .

Фото: anterhaber.com

Новость датируется 8 августа. Сообщается, что произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего российских и казахстанских туристов. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 13 туристов.

"Авария произошла на трассе между Милясом и Бодрумом сегодня утром, около 07:00. Грузовик, которым управлял водитель Е.Й., столкнулся с туристическим микроавтобусом под управлением А.К., в котором находились российские и казахстанские туристы", - говорится в сообщении издания.

Уточняется, что на место аварии по вызову граждан были направлены кареты скорой помощи, полиция, пожарные.

Медицинские бригады доставили 13 пострадавших туристов в больницы Миляс для оказания медицинской помощи. Полиция начала расследование по факту ДТП.

Tengri Travel обратился за комментарием в Министерство иностранных дел за подтверждением данных.

Миляс - город и район на юго-западе Турции. Находится на побережье Эгейского моря в 10 километрах от аэропорта Бодрума. Входит в состав провинции Мугла и подчиняется административному центру Мугла.