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08.08.2024, 18:03

На 23 года посадили в Казахстане гражданина Украины

Новости Казахстана 0 1

В Акмолинской области вынесли приговор трем иностранцам – участникам транснациональной преступной группировки, сообщает Zakon.kz.

Фото: ДУИС Акмолинской области
Фото: ДУИС Акмолинской области

Как установили в суде, гражданин Украины завербовал двух граждан Молдовы. Они купили дом в городе Ерейментау для создания подпольной лаборатории по изготовлению в больших объемах аналогов психотропного вещества.

"В августе 2023 года в ходе несанкционированного обыска помещений жилого дома, хозяйственных построек и прилегающей территории двора дома сотрудниками полиции установлены и задержаны граждане Республики Молдова M.и G. При обыске обнаружены более 40 кг аналогов психотропных веществ в особо крупном размере", – сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда.

Приговором суда украинец признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 264 ч. 1 (Создание и руководство транснациональной организованной группой), 28 ч. 3, 297 ч. 4 (соучастие в незаконном изготовлении, переработке, хранении, перевозке в целях сбыта наркотических веществ) УК РК, и ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Его подельник из Молодовы приговорен к 21 году лишения свободы, второй – к 22 годам, с конфискацией имущества.

Приговор суда не вступил в законную силу.

23 февраля 2024 года сообщалось о том, что в Казахстан из Польши экстрадировали гражданина Украины – создателя и руководителя транснациональной организованной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере.

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