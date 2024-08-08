Приговор экс-главе МВД Ерлану Тургумбаеву вынесли в Астане

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел уголовное дело в отношении экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева, обвиняемого в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

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Данное дело под грифом "Секретно" поступило с процессуальным соглашением в форме признания вины. Поэтому его рассмотрение прошло в закрытом формате в согласительном производстве.

В суде прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет. При этом на основании статьи 63 Уголовного кодекса наказание определить условным с установлением пробационного контроля на тот же срок.

Подсудимый полностью признал вину и чистосердечно раскаялся.

Приговором суда Тургумбаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 362 Уголовного кодекса ("Превышение власти или должностных полномочий") и осужден на 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 10 лет.

Поскольку экс-главе МВД предъявлено обвинение без признаков коррупционного преступления, на основании статьи 63 Уголовного кодекса постановлено считать назначенное наказание условным.

Суд при этом учел признание вины осужденным, его чистосердечное раскаяние и совершение преступления впервые.

На имя Президента Казахстана будет внесено представление о лишении Тургумбаева специального звания и государственных наград.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что весной стало известно о задержании экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева. В Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили, что Тургумбаев задержан в рамках расследования уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года.

Позже стало известно, что экс-глава МВД арестован на 2 месяца. В июле дело Тургумбаева поступило в суд.

Ерлан Тургумбаев работал в органах МВД с 1984 года, начав свою карьеру с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Саранского горисполкома. В разные годы являлся начальником полиции Северо-Казахстанской области, Алматы, председателем Следственного комитета.

С 2012 года - заместитель министра внутренних дел. С 2019-го по 2022 год работал министром внутренних дел.

Полный кавалер ордена "Даңқ" І и ІІ степени, награжден орденом "Айбын" ІІ степени, знаком "Кайсар" І степени, "Барыс" ІІ степени.