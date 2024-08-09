Крупный град побил автомобили в Астане

В Астане вместе с дождем выпал град размером с перепелиное яйцо, в связи с чем, по городу пострадало большое количество автомобилей, передает Tengri Auto.
Жители столицы обратились на редакционный WhatsApp-номер +7 777 001 44 99, отправляя фото своих побитых автомобилей.
А здесь мы видим сильно пострадавший Matiz
Задняя часть кроссовера пострадала от града, особенно заметны повреждения на задних фонарях.
Вмятины на боковой части автомобиля в подземном паркинге.
Пользователи также делятся последствиями в сети.
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