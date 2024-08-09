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08.08.2024, 23:07

Олимпийский чемпион Елдос Сметов подарил автомобиль своему первому тренеру

Новости Казахстана 0 1

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов, завоевавший золотую медаль Олимпиады в Париже, подарил новый автомобиль своему первому тренеру, передает Tengri Sport со ссылкой на телеканал "Тараз 24".

©️ taraz24tv
©️ taraz24tv

В четверг олимпийский чемпион приехал на родину - в район Турара Рыскулова в Жамбылской области. Спортсмена тепло и торжественно встретили. Аким района подарил золотому медалисту новый автомобиль - HAVAL.

Выступая перед местными жителями, Сметов заявил, что решил подарить этот автомобиль своему первому тренеру Ахмету Жумагулу, который уже вышел на пенсию, но все равно продолжает тренировать детей.

"Вот настоящий олимпийский чемпион! Я очень благодарен этому человеку. Большое вам спасибо! На какой бы машине он ни ездил, этого мало..." - сказал трехкратный призер Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что в Таразе Елдосу Сметову и его личному тренеру Галымжану Жылгелдиеву вручили ключи от квартир и машин. В частности, олимпийский чемпион получил ключи от пятикомнатного пентхауса в Таразе и автомобиля последней модели Lexus 600. А его личный тренер - ключи от двухкомнатной квартиры и автомобиля Hyundai Santa Fe. 

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