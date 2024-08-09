Всем казахстанцам выплатят по 140 тысяч – комментарии Минтруда

По данным пресс-службы министерства, информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, о том, что в Кaзaхстaне появилась новaя специaльнaя социaльнaя выплaтa для всех граждан в размере oт 140 тыс тeнге, не соответствует действительности. Чтобы проверить наличие выплаты неизвестные лица предлагают перейти по ссылке.

Сообщаем, что такого вида выплаты не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке.