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09.08.2024, 07:26

Казахстанцы имеют право на 3 дня социального отпуска, но не все об этом знают

Новости Казахстана 0 1

Социальный отпуск не связан с трудовым отпуском. Он предоставляется отдельно, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

3 дня социального отпуска предназначены для прохождения скрининга в поликлинике.

Что говорится в Трудовом кодексе

Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения, социальные отпуска работникам предоставляются в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 87 Трудового кодекса Казахстана.

"Работникам (кроме иных социальных отпусков) предоставляется отпуск для прохождения скрининговых исследований в количестве не более 3 рабочих дней в течение года, а также отпуск на постановку на медицинский учет по беременности до 12 недель в количестве не менее 3 рабочих дней", - сообщили в Минтруда.

Период нахождения в социальном отпуске засчитывается в трудовой стаж, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

Предоставление отпуска оформляется актом работодателя.

"В соответствии с подпунктом 26-1 пункта 2 статьи 23 Трудового кодекса работодатель обязан предоставлять работнику отпуск для прохождения скрининговых исследований с сохранением места работы (должности) и средней заработной платы в порядке и объеме, определенном законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения", - сообщили в Минтруда.

Кто, когда и как проходит скрининги

Определение порядка и объема отпуска для прохождения скрининговых исследований регламентируется Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения".

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", граждане Республики Казахстан обязаны проходить профилактические медицинские осмотры и скрининговые исследования.

"Скрининговые исследования проводятся среди целевых групп населения с целью выявления заболеваний на ранних стадиях и предупреждения развития заболеваний, факторов риска, способствующих возникновению заболеваний, формирования и укрепления здоровья населения. Целевые группы лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, должны проходить скрининговые исследования в порядке, объеме и с периодичностью проведения данных исследований, определяемых уполномоченным органом", - отметили в Минтруда.

Напомним, для казахстанцев, достигших определенного возраста, есть три вида онкоскрининга:

  • скрининг на рак молочной железы (женщины от 40 до 70 лет, 1 раз в 2 года);
  • скрининг на рак шейки матки (женщины от 30 до 70 лет, 1 раз в 4 года);
  • скрининг на колоректальный рак (мужчины и женщины от 50 до 70 лет, 1 раз в 2 года).

Также есть скрининги по основным болезням системы кровообращения (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца), по сахарному диабету, глаукоме, а также по хроническому гепатиту В и С у лиц группы риска.

Чтобы пройти скрининг, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства (прикрепления). В каждой организации первичной медико-санитарной помощи имеются скрининговые кабинеты. При себе нужно иметь удостоверение личности.

Как оформляется социальный отпуск

В Министерстве труда и соцзащиты населения ответили на вопрос, какие подтверждающие документы должен предоставить работник для оформления социального отпуска.

"В силу того, что Трудовым Кодексом РК не регламентируется обязанность работника предоставлять подтверждающие документы о прохождении скрининговых исследований, считаем, что данный отпуск должен предоставляться на основании заявления работника, за исключением случаев, когда данные документы предоставляются работником по собственной инициативе (что продиктовано необходимостью соблюдения законодательства о персональных данных)", - пояснили в министерстве.

Что делать, если работодатель не отпускает на скрининг

По данным Минтруда, если работодатель отказывается предоставлять работнику социальный отпуск для прохождения скрининговых исследований, работник "вправе обратиться в территориальное подразделение уполномоченного государственного органа по труду".

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