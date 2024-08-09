Декларации, переводы и новый кодекс: что налоговикам нужно от казахстанцев?

Какие изменения ждут упрощенную систему налогообложения, как будут регулироваться мобильные переводы и кого затронет налог на роскошь? Журналист Tengrinews.kz Рабига Дюсенгулова побеседовала с председателем Комитета государственных доходов Жандосом Дуйсембиевым.

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Все о декларировании доходов: что нужно знать, кому сдавать и какое имущество указывать

- До 15 сентября все учредители и руководители ТОО, а также индивидуальные предприниматели должны сдать декларацию. Как обстоят дела со статистикой? Насколько охотно или неохотно ее сдают?

- В этом году мы запустили третий этап всеобщего декларирования. Декларацию должны подать руководители коммерческих организаций, бизнеса, индивидуальные предприниматели и их супруги. На данный момент декларации предоставил 51 процент от планируемого числа, что составляет около 1,2 миллиона граждан.

До окончательного срока сдачи осталось чуть больше месяца, и за это время нам необходимо обеспечить сдачу еще 49 процентов деклараций, что составляет примерно миллион граждан. Как показывает практика, многие оставляют сдачу деклараций на последний день. Мы активно проводим разъяснительную работу, информируем о сроках и порядке сдачи деклараций.

Каждый гражданин может сдать декларацию через мобильное приложение. Мы также сотрудничаем с банками второго уровня, такими как Kaspi и "Народный банк". Через их приложения любой гражданин может подать декларацию.

Важно отметить, что процесс подачи декларации максимально упрощен. Гражданам, у которых нет активов или доходов за рубежом, не нужно указывать имущество, находящееся в Казахстане. В среднем сдача такой декларации занимает не более одной минуты.

- Какие еще есть способы сдачи декларации?

- Вы можете предоставить декларацию в любом налоговом управлении, где вам помогут консультанты и терминалы. Если у вас нет компьютера дома, вы можете воспользоваться терминалами в налоговом управлении, где консультант поможет вам заполнить и подать декларацию. Также существует кабинет налогоплательщиков - это широко используемый инструмент, через который также можно сдать декларацию.

- Почему все казахстанцы должны сдавать декларацию?

- Основная цель - борьба с теневой экономикой и снижение коррупционных рисков. За каждой коррупционной схемой или уклонением от уплаты налогов стоит конкретное физическое лицо. Всеобщее декларирование доходов, расходов и активов граждан обеспечивает прозрачность и помогает выявлять незаконно нажитое имущество.

- Если у меня нет имущества за рубежом и акций, зачем мне сдавать декларацию? В Комитете государственных доходов уже есть информация о моем зарегистрированном имуществе, таком как квартира и машина. Почему я должна сдавать декларацию?

- У нас есть два вида деклараций: 250-я входная и 270-я ежегодная. Входная декларация 250 не требует указания имущества, зарегистрированного в государственных органах, поскольку мы уже владеем этой информацией.

Почему вам необходимо сдать 250-ю форму? Во-первых, при предоставлении декларации 250, как вы сказали, имущество, которое за вами зарегистрировано в соответствующих государственных органах, оно, согласно действующему законодательству, не подлежит отражению. То есть вы можете его не указывать.

Однако налоговые органы рекомендуют указывать имущество, не подлежащее регистрации, например, драгоценности, подарки стоимостью выше 1000 МРП, антикварные предметы и картины. Это ваше право, но рекомендуется указывать их для подтверждения официального источника дохода в будущем. Например, если вы продали картину за 50 тысяч долларов и купили машину или квартиру, у налогового органа не возникнет вопросов о происхождении средств.

Для оценки антикварных и дорогостоящих вещей необходимо обратиться к независимым оценщикам, которые предоставят оценку стоимости. Согласно этой оценке вы указываете стоимость в своей декларации.

- Что будет, если не сдать декларацию?

- За непредоставление декларации предусмотрена административная ответственность. При первом нарушении налоговый орган выносит предупреждение. В случае повторного нарушения штраф составит 15 МРП, что около 55 тысяч тенге.

- Появились "помогайки", предлагающие за плату заполнить декларацию за граждан. В Интернете есть объявления: "отправьте нам определенную сумму, и мы вам поможем заполнить декларацию". При этом люди передают свои ЭЦП. Возможно, это не совсем безопасно. Что вы думаете по этому поводу?

- Нет необходимости и смысла обращаться к неофициальным лицам для подачи декларации. Во-первых, процесс сдачи декларации максимально упрощен. Сдача декларации занимает буквально одну минуту, если у вас нет активов за рубежом. Поэтому услуги таких "помогаек" считаю неправильными и небезопасными. Органы госдоходов проводят разъяснительную работу, создают видеоролики и пошаговые инструкции по сдаче декларации.

Передача своего ЭЦП третьим лицам не освобождает вас от ответственности за достоверность указанных сведений. Ответственность в любом случае ложится на вас. Я категорически против получения таких услуг.

- Кому следует выбирать форму 250, а кому - форму 270? В чем их различие?

- Форма 250 подается единожды при вхождении в систему всеобщего декларирования. Форма 270 предоставляется ежегодно и позволяет указывать все изменения, произошедшие за год, включая расходы, доходы и приобретение активов. Декларация 270 подается ежегодно до 15 сентября.

- Декларация - это огромный объем личной информации. Кто-то гарантирует сохранность наших данных?

- Во-первых, наши информационные системы работают в закрытом контуре, без доступа внешних ресурсов, таких как интернет. Это значит, что внешние источники не имеют доступа к нашим системам.

Во-вторых, в Казахстане действует Государственная техническая служба, которая ежеквартально проводит мониторинг обеспечения информационной безопасности в Комитете госдоходов.

В-третьих, доступ к данным имеют только проверенные сотрудники, которые прошли специальную проверку и подписали обязательство о неразглашении, а также предупреждены об административной и уголовной ответственности.

Например, если наш работник выгрузил данные декларации какого-либо физического лица, эти следы остаются. Каждый сотрудник знает, что его действия отслеживаются и сохраняются. Зная это, сотрудник никогда не пойдет на раскрытие.

- Насколько я понимаю, всеобщее декларирование вводится для того, чтобы вывести какой-то объем теневой экономики или в целом исключить теневую экономику. Каких сфер это коснется в первую очередь? Например, аренда квартир, которая сейчас часто проходит мимо налоговой.

- Основная цель всеобщего декларирования – это снижение теневой экономики. Здесь я не могу конкретно определять, какие отрасли. Всеобщее декларирование - это единая вакуумная герметичная система, которая как раз таки позволяет вывести из тени все отрасли нашей экономики.

- Недавно мы писали о странном случае, когда человеку без зубов поставили брекеты, используя пенсионные накопления. Это была схема выведения своих пенсионных накоплений через стоматологии. Возможно, вы слышали, что дорогие автомобили оформляются на людей с инвалидностью, чтобы платить меньше налогов. Вероятно, какие-то лазейки уже появились или появятся при заполнении деклараций. Какие меры вы планируете принять?

- Всеобщее декларирование, охватывающее всех граждан, нивелирует все эти риски. Например, если кто-то попытается оформить имущество на другое лицо или создать фиктивные долги, система потребует встречных подтверждений от тех, на кого оформлены эти активы или долги. Таким образом, возможности для таких схем будут сведены к минимуму.

О мобильных переводах: будут ли их проверять

- Проверка мобильных переводов - горячая тема для всех казахстанцев. Какое решение принято по этому вопросу?

- Мобильные переводы стали инструментом для уклонения от уплаты налогов. Например, в магазинах и на базарах продавцы принимают платежи через мобильные переводы, предназначенные для личных целей. За 2023 год платежи через официальные POS-терминалы и QR-коды составили 55 триллионов тенге, в то время как мобильные переводы достигли 79 триллионов тенге, что почти вдвое больше. Это указывает на значительный объем теневой экономики.

Критерии (для определения предпринимательской деятельности. - Прим.) остались прежними: 100 переводов от разных лиц в течение трех месяцев подряд. Мы вводим изменения в законодательство, устанавливая предел, после которого эти критерии начинают действовать. Согласно Предпринимательскому кодексу, регистрация индивидуального предпринимателя обязательна при доходах свыше 12 МЗП. Делим эту сумму на 3 месяца - получаем ежемесячный предел в 255 тысяч тенге. До этой суммы критерии не применяются, а при превышении этого предела переводы будут рассматриваться как предпринимательская деятельность.

- 100 переводов в течение трех месяцев уже могут вызвать подозрение?

- Нет, 100 переводов в месяц от разных лиц в течение трех месяцев подряд.

- Какая максимальная сумма перевода не вызовет подозрений у налоговиков? Например, если я хочу отправить деньги маме.

- По сумме есть критерий - 255 тысяч тенге за три месяца. Превышение этой суммы начинает вызывать подозрения.

Что с налоговой "упрощенкой"?

- В нашем Instagram одним из самых популярных запросов был "Не трогайте упрощенку". Что вы планируете менять и почему?

- В новом (Налоговом) кодексе мы не трогаем упрощенку, мы расширяем ее применение. Сейчас порог оборота для упрощенной декларации составляет 88 миллионов тенге за полугодие. Мы увеличиваем его до 500 миллионов тенге в год, что эквивалентно 250 миллионам за полугодие. Это почти в три раза больше текущего порога.

Упрощенная форма (налогообложения) у нас наиболее популярна. Прежде чем предложить этот режим, взяли преимущество двух режимов. Мы объединили упрощенную форму с розничным налогом и взяли преимущество каждой, то есть плюсы каждого режима.

Упрощенная форма дает право не вести бухгалтерский учет. Розничный налог дает право определенного порога по НДС - на текущую дату это свыше 2,2 миллиарда тенге. То бизнесмен может не регистрироваться как плательщик НДС, но при этом должен вести бухгалтерский учет. В целом специальные упрощенные режимы были разработаны только для развития малого бизнеса.

Мы изучили 2023 год, истекшие периоды 2024 года. 97 процентов предпринимателей с розничным налогом имеют оборот менее 500 миллионов тенге в год. Исходя из этого, мы этот порог и установили - 500 миллионов тенге в год. Еще также мы до этой суммы увеличили порог для возможности непостановки на НДС. Если превышает 20 тысяч МРП, то предприниматель обязан встать на учет по НДС. Теперь мы этот порог увеличили до 500 миллионов тенге.

- Если бизнесмен работает по упрощенке, это 3 процента налогов, как теперь ему быть сейчас? Что для него меняется, если прибыль не выше 88 миллионов за полугодие?

- Для данной категории, в принципе, меняется только ставка. То есть вместо 3 теперь он будет платить 2 процента.

- А если выше 500 миллионов?

- Свыше 500 миллионов дохода - это общеустановленный режим, где, соответственно, уже другие требования.

- А есть те, которые между 80 миллионами и 500 миллионами. Что им нужно менять?

- Как раз таки, если у них было свыше 80 миллионов и до 500 миллионов, они находились в других режимах. То есть или общеустановленный, или же розничный налог. Теперь они могут применять новый режим для малого бизнеса, и, соответственно, у него послабления: он не ведет бухгалтерский учет, ставка налога составляет 2 процента.

Налог на роскошь - кто будет обязан платить?

- Когда и как заработает налог на роскошь?

- Налог на роскошь вступит в силу с введением нового Налогового кодекса. При ввозе и импорте дорогостоящих автомобилей стоимостью свыше 75 миллионов тенге, а также яхт и пароходов стоимостью свыше 100 миллионов тенге будут взиматься дополнительные акцизы в размере 10 процентов.

В рамках налога на роскошь предусмотрен налог на имущество в размере 2 процентов, если совокупная стоимость всех объектов превышает 450 миллионов тенге.

- У моего супруга, например, есть акции Air Astana, "КазМунайГаза". Помните, были IPO, многие казахстанцы покупали акции наших компаний. Также у него есть ценные бумаги Apple, Facebook (Meta). Мне хочется знать, должны ли мы сдавать декларацию с этого года?

- Если ваш муж является владельцем акций казахстанской компании или же иностранной компании, он не подпадает под третий этап всеобщего декларирования. Он будет сдавать декларации по всеобщему декларированию в 2025 году (как физическое лицо - прим.).

- Когда в наших школах, наконец, появятся уроки основ финансовой грамотности?

- Уже с этого учебного года мы начнем проводить уроки финансовой грамотности для учеников с 5-го по 9-й класс в сотрудничестве с Министерством просвещения. Также предусмотрено обучение и родителей. Они также могут получать те же уроки, консультации по предметам. Это, например, налоги: принципы налогообложения, всеобщее декларирование и налогообложение физических лиц. Это вопросы, которые касаются любого гражданина при наступлении совершеннолетия. Сейчас наши сотрудники проводят обучение учителей, преподавателей этих предметов по всей республике.