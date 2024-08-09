Некоторые виды штрафов в Казахстане планируют увеличить в 10 раз

О новых размерах штрафов говорится в предлагаемых изменениях и дополнениях в Кодекс об административных правонарушениях. Соответствующий документ опубликован на портале "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz.
В предлагаемых поправках говорится, что штрафы за "уничтожение или повреждение наблюдательных и режимных скважин на подземные воды, наблюдательных режимных створов на водных объектах, водоохранных или водохозяйственных знаков, лесоустроительных или лесохозяйственных знаков в лесном фонде, маркшейдерских, геодезических пунктов и знаков" нужно увеличить в 10 раз.
Сейчас размер штрафов такой:
А будет так:
Напомним, что в 2024 году МРП составляет 3692.
В статью о нарушении права государственной собственности на воды также предлагается внести изменения, касающиеся размеров штрафов.
Сейчас штрафы такие:
А будет так:
Меняется и сама формулировка нарушения.
Сейчас так:
"Незаконный захват водных объектов, в том числе сброс сточных и других вод, незаконное водопользование, переуступка права водопользования, а также совершение других сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих право государственной собственности на воды".
А будет так:
"Нарушение права владения, пользования и распоряжения водным фондом (купля-продажа, мена, дарение, залог и совершение других сделок, влекущих передачу права государственной собственности)".
В пункт о нецелевом использовании водных ресурсов также планируется внести изменения, касающиеся размеров штрафов.
Сейчас штрафы такие:
А будет так:
Меняется и формулировка нарушения.
Сейчас так:
"Забор воды с нарушением лимитов, превышение разрешенных объемов, несоблюдение установленных режимов водопользования, незаконное производство гидротехнических работ, нерациональное, нецелевое использование подземных и поверхностных вод, добытых или отведенных из водных объектов".
А будет так:
"Отсутствие права специального водопользования, нецелевое использование водных ресурсов, превышение разрешенных объемов водопользования, несоблюдение утвержденного водного режима и других условий специального водопользования".
Проект закона опубликован на "Открытых НПА" 8 августа и будет на обсуждении до 22 августа.
Напомним, проблему дефицита воды затронул Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье о ренессансе Центральной Азии.
"Проблема дефицита воды, в последние годы затронувшая практически все страны региона, негативно сказывается на социально-экономическом положении аграриев, приводит к серьезному экономическому ущербу для населения", - написал Глава государства.
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