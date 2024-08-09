Некоторые виды штрафов в Казахстане планируют увеличить в 10 раз

О новых размерах штрафов говорится в предлагаемых изменениях и дополнениях в Кодекс об административных правонарушениях. Соответствующий документ опубликован на портале "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz .

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Штрафы за уничтожение знаков

В предлагаемых поправках говорится, что штрафы за "уничтожение или повреждение наблюдательных и режимных скважин на подземные воды, наблюдательных режимных створов на водных объектах, водоохранных или водохозяйственных знаков, лесоустроительных или лесохозяйственных знаков в лесном фонде, маркшейдерских, геодезических пунктов и знаков" нужно увеличить в 10 раз.

Сейчас размер штрафов такой:

с физических лиц - 5 МРП;

с должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - 30 МРП;

с субъектов среднего предпринимательства – 70 МРП;

с субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП.

А будет так:

с физических лиц - 50 МРП;

с должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - 300 МРП;

с субъектов среднего предпринимательства – 700 МРП;

с субъектов крупного предпринимательства – 1000 МРП.

Напомним, что в 2024 году МРП составляет 3692.

Штрафы за захват водных объектов

В статью о нарушении права государственной собственности на воды также предлагается внести изменения, касающиеся размеров штрафов.

Сейчас штрафы такие:

с физических лиц - 30 МРП;

с должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - 40 МРП;

с субъектов среднего предпринимательства – 60 МРП;

с субъектов крупного предпринимательства – 260 МРП.

А будет так:

с физических лиц - 150 МРП;

с должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - 200 МРП;

с субъектов среднего предпринимательства – 300 МРП;

с субъектов крупного предпринимательства – 1300 МРП.

Меняется и сама формулировка нарушения.

Сейчас так:

"Незаконный захват водных объектов, в том числе сброс сточных и других вод, незаконное водопользование, переуступка права водопользования, а также совершение других сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих право государственной собственности на воды".

А будет так:

"Нарушение права владения, пользования и распоряжения водным фондом (купля-продажа, мена, дарение, залог и совершение других сделок, влекущих передачу права государственной собственности)".

Штрафы за нецелевое использование воды

В пункт о нецелевом использовании водных ресурсов также планируется внести изменения, касающиеся размеров штрафов.

Сейчас штрафы такие:

с физических лиц - 10 МРП;

с должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - 20 МРП;

с субъектов среднего предпринимательства – 30 МРП;

с субъектов крупного предпринимательства – 170 МРП.

А будет так:

с физических лиц - 50 МРП;

с должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций - 100 МРП;

с субъектов среднего предпринимательства – 150 МРП;

с субъектов крупного предпринимательства – 850 МРП.

Меняется и формулировка нарушения.

Сейчас так:

"Забор воды с нарушением лимитов, превышение разрешенных объемов, несоблюдение установленных режимов водопользования, незаконное производство гидротехнических работ, нерациональное, нецелевое использование подземных и поверхностных вод, добытых или отведенных из водных объектов".

А будет так:

"Отсутствие права специального водопользования, нецелевое использование водных ресурсов, превышение разрешенных объемов водопользования, несоблюдение утвержденного водного режима и других условий специального водопользования".

Проект закона опубликован на "Открытых НПА" 8 августа и будет на обсуждении до 22 августа.

Напомним, проблему дефицита воды затронул Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье о ренессансе Центральной Азии.