Иностранный эксперт назвал плюсы и минусы строительства АЭС для Казахстана

Корреспондент Tengrinews.kz поговорила с главным директором по атомной энергии Чехии, вице-председателем Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Богданом Зронеком, узнав плюсы и минусы строительства атомной электростанции (АЭС) для Казахстана и то, как население Чехии относится к развитию атомной энергетики в своей стране.

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Чехия обладает значительным опытом и сильными позициями в области атомной энергетики. В стране функционируют две атомные электростанции - Дукованы и Темелин, которые обеспечивают значительную часть потребностей страны в электроэнергии. Атомная энергетика играет ключевую роль в снижении зависимости страны от угля и природного газа, что особенно важно в контексте декарбонизации и перехода к более чистым источникам энергии.

Богдан Зронек изучил вопросы строительства АЭС в Казахстане и оценил потенциал нашей страны в развитии собственной атомной энергетики.

"Казахстан традиционно очень силен в области поставок топлива, что является преимуществом вашей страны, чтобы продолжать и расширять эту отрасль. В целом, я считаю, существует также потенциал для использования текущей казахстанской промышленности или создания новых возможностей как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации и обслуживания потенциальных ядерных установок. И это огромный потенциал для использования отечественной промышленности и разработки индивидуальных решений, исходя из текущей ситуации и возможных контрактов на новую электростанцию, поскольку они могут различаться", - сказал Зронек.

Вместе с тем эксперт назвал основные технические и инженерные вызовы при строительстве АЭС в Казахстане.

"Необходимо найти подходящий участок, так как вопрос выбора площадки является очень важным. Нужно иметь подключение, доступ к чистой воде и возможность транспортировать все необходимое. И, конечно, нужно найти геологически стабильные грунты для размещения ядерного объекта. Я считаю, что этот вопрос решаем и у вас будет несколько вариантов. Технически в современном мире существует несколько проектов очень высокого уровня, безопасных и способных удовлетворить требования потенциальных заказчиков. Это схожая ситуация с той, когда у нас был выбор из нескольких проектов, и нужно было выбрать тот, который подойдет для национальной сети, будет соответствовать цепочке поставок и будущим партнерам. В этом отношении все текущие проекты находятся на очень высоком уровне: они безопасны, эффективны, но также необходимо учитывать и коммерческую составляющую ", - пояснил представитель Чехии.

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Эксперт также рассказал, как население в Чехии отнеслось к вопросу строительства АЭС.

"Нам повезло, что существует стабильная и долгосрочная общественная поддержка ядерной энергетики на уровне выше 70 процентов. Таким образом, решение было очень положительно воспринято как со стороны общества, так и со стороны политических представителей. Мы рады, что у нас есть положительный опыт эксплуатации ядерных объектов. Это основа, на которой мы можем строить. В нынешней дискуссии основной темой является декарбонизация и переход к ресурсам с нулевыми выбросами углерода; создание разумного энергетического баланса, который позволит решить эту дилемму обеспечения безопасности поставок, производства и экономической целесообразности", - рассказал он.

Мы спросили у эксперта о средних сроках окупаемости таких проектов в Чехии и о том, как они рассчитываются.

"Я не могу быть очень конкретным относительно деталей, но мы предполагаем, что окончательная цена будет окупаться в течение ограниченного периода, который значительно меньше потенциального срока службы. Таким образом, инвестиции будут защищены. И инвестиции также должны обеспечить разумную цену на электроэнергию, чтобы не увеличить цены на рынке. И мы принимаем решения, основываясь именно на такой оценке", - пояснил он.

Богдан Зронек назвал плюсы и минусы атомной энергетики по сравнению с другими ресурсами. По его мнению, атомная энергия является очень стабильным источником, очень безопасным и эффективным без выбросов углерода.

"Недостатки заключаются в том, что она требует больших первоначальных инвестиций, но затем обеспечивает очень низкие эксплуатационные расходы. Каждое строительство АЭС требует огромных инвестиций вначале, что нелегко в современном мире с очень быстрым оборотом денег. С другой стороны, она обеспечивает более дешевую электроэнергию, очень низкие переменные затраты в процессе эксплуатации, очень долгий срок службы, стабильное и безопасное производство. И, конечно, она обеспечивает электроэнергию, которая не содержит углерода, без каких-либо выбросов", - рассказал он.

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По словам специалиста, в настоящее время Чехия полностью обеспечивает свои потребности в электроэнергии.

"Прогноз по топливу показывает, что производство электроэнергии на основе угля будет сокращаться. Мы откроем разрыв между спросом и возможностью его удовлетворения. Поэтому планируется добавление новых мощностей, в том числе в области ядерной энергетики, возобновляемых источников и газа. Параллельно ведется обсуждение того, как заменить производство тепла для центрального отопления, которое, как правило, также основано на угле. Весь этот энергетический баланс должен учитывать потенциальный рост спроса, а также срок службы существующих ядерных ресурсов", - отметил эксперт.

Как подчеркнул Богдан Зронек, власти Чехии хотят достичь примерно половины производства электроэнергии в год за счет атомной энергетики, остальное - за счет возобновляемых источников и газа.