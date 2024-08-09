Денег нет, 95% машин продается в кредит: как авторынок реагирует на "точку" по утильсбору?

Петиция по отмене утильсбора в Казахстане, набравшая 50 тыс. голосов, не возымела нужного действия. Что казахстанский авторынок ждет впереди, какие тенденции намечаются на фоне решения оставить утильсбор? Какая ситуация сегодня на рынке по продажам автомобилей? Будут ли дальше дорожать машины и что с ценами? На эти и другие вопросы inbusiness.kz ответили автоэксперты.

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Что опять не так с утильсбором?

По мнению эксперта Романа Масленникова, все продолжают работать как прежде. Авторынок вторично отреагировал бы, если бы петицию приняли и одобрили. Тогда, соответственно, подержанные автомобили, которые везут все "серые" автодилеры и частные лица, подешевели бы. Сейчас этого нет.

Как отреагировала казахстанская общественность на то, что утильсбор оставили? Это происходило во многих странах. Есть примеры Латинской Америки и многих других стран, где выстраивались цивилизованный автобизнес и автопромышленность. В этих странах, как в Казахстане, отреагировали первоначально, конечно же, небольшой волной хейта. Мол, автомобили, производимые в стране, довольно дорогие, а вы лишаете возможности нас, простых граждан, привозить себе дешевые автомобили из-за границы.

"К сожалению, вот эти вот больные точки, когда идут заградительные меры в виде утильсбора, конечно же, некоторую волну ненависти поднимают к официальным дилерам. Но официальные дилеры работают согласно законодательству. Получается, что у нас люди ненавидят правительственные решения, скажем так. Но, к сожалению, для становления автомобильной промышленности это неизбежный шаг, который поддерживает отрасль", – отметил эксперт.

Сейчас очень много говорят о том, что в Казахстане нет собственного производства, производят совершенно малое количество автомобилей в год, чтобы это было выгодно с точки зрения нефтепромышленности – порядка 100-150 тыс. на заводе.

"Да, сейчас заводы производят не столько, но темпы мы видим ежегодные. Если сейчас не будет больших потрясений, которые у нас случались уже не один раз за период попыток восстановления автомобильной промышленности, то, я думаю, три-четыре года, и у нас объемы производства вырастут, я бы сказал, кратно. Это уже будет означать и, по сути, более экономически выгодные предложения на рынке, то есть производимые в Казахстане. Времена, когда можно было привезти себе дешевый и очень хороший автомобиль, к сожалению, закончились. Поэтому мне в утильсборе не нравится само название "утильсбор". Оно не совсем четко означает, что происходит. Утильсбор, в первую очередь, значит, что будет утилизироваться ваш старый транспорт, еще что-то. К сожалению, это является, в первую очередь, заградительной мерой для того чтобы защищать автомобильную промышленность внутри страны. И поэтому я бы просто назвал этот утильсбор по-другому. И не брали бы в пример российский утильсбор, где это является абсолютно тем же самым", - подчеркнул Масленников.

Эксперт считает, что необходимо больше думать о том, как перерабатывать старые автомобили и давать за них деньги, чтобы мотивировать людей покупать новые автомобили. Была неплохая, с его точки зрения, инициатива - запретить импорт подержанных автомобилей старше семи лет. Потому что автомобиль старше семи лет - нагрузка на экологию, это автомобиль, уже видавший виды с точки зрения выхлопа, не совсем экологичный.

Как считает эксперт Дияс Валихан, рынок немного замер после того, как были введены правила о том, что нагрузка по кредиту должна составлять определенное процентное соотношение. Из-за этого многим людям стали отказывать в выдаче кредитов. И так как в сегменте до 15 млн тенге практически 95% машин продаются в кредит, следовательно, очень много машин дилеры не смогли продать, потому что люди хотели купить их в кредит. Кредиты людям не одобряют, соответственно машины стоят. Поэтому дилеры начали делать скидки, и те, кто хотел купить машину, получили выгодные предложения.

Но большинство людей оказались в ситуации, когда предложение было существенно больше спроса. Из-за этого рынок немного замер. У официальных дилеров стоят новые машины, цены начинают падать, на вторичном рынке тоже. В итоге был такой период, что рынок "стоял".

"Если говорить в привязке к утильсбору, то такой вот прямой конверсии, чтобы люди ждали решения об отмене утильсбора и цены радикально изменятся, такого не было. На самом деле, вот я считал, утильсбор, если смотреть новые машины, это была бы не такая большая сумма в итоговой стоимости машины. Если мы бы убрали утильсбор, тогда стоимость машины поменялась бы всего лишь на 10%. Но это не так много. Например, если у человека есть 20 млн тенге, то машина обошлась бы ему в 18 млн тенге", - отметил эксперт.

Однако 2 млн тенге для населения, где доходы не поспевают за ценами, тоже играют значительную роль. Возможно, для определенной социальной прослойки сумма небольшая, а для большинства – все же деньги. На взгляд эксперта, непонятно, как сформировались тарифные ставки утильсбора. Государство не предоставило расчетов, а будто бы просто цифры взяты с потолка и навязаны всем казахстанцам. Нет конкретного объяснения, почему цифры именно такие.

"Из-за этого негативное отношение к этой ситуации. То есть если бы был расчет, было бы объяснение, доказательство, почему именно вот такие цифры, а не какие-то другие, то тогда вопросов бы не было. Причем доходит до абсурдности, что у одной машины, с двигателем 2 литра, одна ставка, а у другой, с двигателем 3 литра, уже другая ставка. Там разница 20 кг максимум. Но даже это не значит, что человек в деньгах должен переплачивать и в два раза больше сбор платить. В этом абсурдность расчетов", - добавил Дияс Валихан.

Что с продажами и будут ли дорожать авто?

Сегодня на авторынке наблюдается небольшой момент стагнации, как часто бывает в летние месяцы. Более того, сейчас очень неплохой период, когда можно у разных автомобильных представителей посмотреть акционные решения по разным машинам. В данный период, когда продажи чуть более замедляются, можно найти хорошее предложение на рынке. Если брать подержанные авто, то многие автовладельцы стоят на своем и цены сбавлять не хотят. Но если хотят от них реально избавиться, то цены сбавляют.

"Мы приходим к модели, когда летние месяцы являются немного замедляющими по темпу продаж автомобилей. Абсолютно как и в других странах. Можно взять и Канаду, и США. То же самое наблюдалось у нас в начале года, когда представители автомобильных брендов старались избавиться от складов автомобилей, которые у них остались с прошлого года, и давали баснословные скидки. И многих это удивляло, многих оскорбляло, потому что кто-то купил в декабре без скидки, а потом удивились, что в январе-феврале скидки на эту же модель составляли до 3-4 миллионов, может быть, даже и выше по разным машинам. Поэтому рынок так работает. Мне часто пишут, что "вот я купил такой автомобиль, сейчас он на 3 миллиона дешевле, я подам на них суд". Ну давайте, только я не вижу тут никакого состава дела. Рынок работает, и автомобильные представители работают так, как им это сейчас должно быть выгодно для завоза новых автомобилей. Есть своя маркетинговая стратегия, стратегия по продажам", - считает эксперт.

Роман Масленников не видит никаких больших динамических изменений по ценам. Электрокары, которые привозят за границей частным путем, дешевеют. По поддержанному рынку ситуация также стабильная.

По мнению Дияса Валихана, стоимость машин зависит от двух факторов. Первый – это курс доллара. Если он будет дорожать, то, естественно, в конверсии к стоимости доллара цена машин будет увеличиваться. Второй –доступность кредитных программ. Ранее кредит не должен был составлять более 50% от дохода человека и по этой причине многие люди не проходили по займам. А теперь это условие до конца года отменили, соответственно люди могут оформлять кредиты, и это подтверждается тем, что оживились продажи автомобилей. Сейчас ажиотаж немного спал. Львиная доля желающих в первые дни пошла. Сейчас в обычном, рабочем порядке люди приходят, оформляют кредиты.

Согласно доводам эксперта, как, впрочем, и общепринятым, если курс доллара повысится, то цена на машины тоже вырастет. Если курс доллара пойдет вниз, то соответственно будут снижаться и цены. Кроме того, в 2025 году должен запуститься завод в индустриальной зоне Алматы от компании "Астана Моторс" по производству автомобилей четырех брендов.

"На пресс-конференции компания отмечала, что цены примерно должны снизиться на 7% от стоимости машин, которые сейчас они привозят из Китая за счет местной составляющей, местной сборки и местного производства. Это позволит покупать машины, они станут более доступными для казахстанцев. И, возможно, появится когда-нибудь программа, как, бывало, лет 10 назад, программа льготного автокредитования 4% для поддержки именно казахстанского производства. И это хорошая мотивация покупать именно казахстанскую машину, причем новую", - считает Дияс Валихан.

В прошлом году в казахстанских автосалонах скупили почти 200 тыс. машин. Если считать по месяцам, то вышло порядка 17 тыс. машин. На взгляд эксперта, автодилеры, видимо, на этот год сделали прогноз, что также 17 тыс. машин будут продавать ежемесячно, заказав большее количество машин. А тут сыграл фактор, что определенная доля машин в прошлом году уезжала в Россию. Однако в этом году ситуация поменялась.

В Россию уже продавать, как раньше, нельзя. Там изменили правила. Раньше россиянин, условно, приехал в Алматы, купил машину, увез в Россию, продал, приехал опять, купил и по новой. Сейчас на одного человека по документу - одна машина. Если он ее перепродает, то платит большой налог. Вторую машину он привезти уже не может. Другой фактор - россияне стали возить машины через Кыргызстан, где таможенные пошлины выходят гораздо дешевле.

Так как теперь машины приходят в том же количестве - 200 тыс., то емкость казахстанского рынка не позволяет продавать столько автомобилей. Емкость отечественного рынка – это 165-170 тыс. машин. Как утверждает Дияс Валихан, эти 30 тыс. машин будут проданы со скидками и по акциям как следствие прогноза прошлого года. Излишки останутся таким грузом, который дилерам нужно будет распродавать. И вот чтобы распродать, дилеры будут давать скидки и хорошие цены. На этом фоне цены не должны сильно вырасти.