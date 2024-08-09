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09.08.2024, 14:02

Правительство разрешило продать аэропорт Атырау инвестору из Катара

Новости Казахстана 0 1

Правительство Казахстана одобрило продажу 100% акций оператора международного аэропорта Атырау — компании «АТМА — Аэропорт Атырау и Перевозки» катарской QazAir Investments. Соответствующее постановление размещено в информационно-правовой системе нормативно-правовых актов, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

В настоящее время у аэропорта два собственника: турецкая Mağdenli Yer Hizmetleri ve Taşıma A.Ş. и Социально-предпринимательская корпорация (СПК) Атырау. Им принадлежит по 50% АТМА. Постановление правительства распространяется на доли обоих владельцев в полном размере. Таким образом, QazAir Investments получит все 100% акций АТМА. Сумма сделки и сроки ее завершения не указываются.

По данным реестра Катарского финансового центра (QFC), QazAir Investments зарегистрирована в столице Катара Дохе. Ее уставный капитал составляет $1 тыс., собственный капитал равняется $300 тыс. Основным собственником выступает Абрахам Даниэль Данино. Во французском реестре коммерческих компаний значится фирма SAS Red Valley, в которой человек с такими же именем и фамилией занимал должность президента с 2020 по 2021 годы. В качестве сферы деятельности компании указано предоставление консьерж-услуг.

«АТМА — Аэропорт Атырау и Перевозки» была создана в 1993 году в качестве казахстанско-турецкого совместного предприятия. Компания выступает оператором международного аэропорта Атырау, построенного в 1979-м. Из аэропорта выполняются пассажирские и грузовые рейсы в Турцию, Египет, Россию, Нидерланды и другие страны. 

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