Зарубежные СМИ сообщили о задержании казахстанца в США по подозрению в кибермошенничестве, передает Tengrinews.kz .

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Согласно информации портала Court Watch, вместе с казахстанцем Александром Ходыревым в деле также фигурирует россиянин Павел Кублицкий. Судебные документы, связанные с делом, также опубликованы в сети.

Их подозревают в управлении платформой WWH, используемой для обмена и продажи незаконно полученной информации в даркнете. Следователи описывают этот криминальный форум как нечто среднее между eBay и Reddit, отмечает портал.

Мы обратились за комментариями в Министерство иностранных дел Казахстана. Как сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, информации о деле от американской стороны не поступало.