Токмади выходит на свободу

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«Постановлением суда города Конаев от 26 июля 2024 года ходатайство М.Токмади об УДО удовлетворено», - сообщили редакции КазТАГ в пятницу в пресс-службе суда Алматинской области.

Напомним, 19 декабря 2004 года был убит известный казахстанский банкир Ержан Татишев. По данному делу на 10,5 лет был осужден бизнесмен Мурахан Токмади. Его признали исполнителем преступления, а заказчиком считается скрывающийся во Франции банкир Мухтар Аблязов. 9 марта 2022 года КазТАГ привел открытое письмо Токмади на имя президента Касым-Жомарта Токаева, в котором бизнесмен заявил, что невиновен, а признаться в убийстве его заставили люди бывшего председателя комитета национальной безопасности Карима Масимова.