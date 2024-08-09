В Казахстане определились, какие мобильные переводы проверять

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По его словам, налоговики будут проверять мобильные переводы лишь в том случае, если на один номер за месяц поступит более 100 переводов от разных людей, и так будет продолжаться в течение трех месяцев подряд.

"Сто переводов в месяц от разных лиц в течение трех месяцев подряд", - сказал он.

При этом их сумма за месяц должна превышать 255 тысяч тенге.

"Мы вводим изменения в законодательство, устанавливая предел, после которого эти критерии начинают действовать. Согласно Предпринимательскому кодексу, регистрация индивидуального предпринимателя обязательна при доходах свыше 12 МЗП. Делим эту сумму на 3 месяца - получаем предел в 255 тысяч тенге. До этой суммы критерии не применяются, а при превышении этого предела переводы будут рассматриваться как предпринимательская деятельность", - отметил Жандос Дуйсембиев.

Он напомнил, зачем вводится проверка денежных переводов.